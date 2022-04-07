توقف مباراة بيرنلي وإيفرتون لإفطار دوكوري

توقفت مباراة بيرنلي وايفرتون لعدة ثوان معدوه وذلك في إطار الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج لموسم ٢٠٢١-٢٠٢٢.

وجاء التوقف من أجل أن يتمكن عبدالله دوكوري نجم وسط ايفرتون من تناول طعام الإفطار أثناء المباراة.

وحقق فريق بيرنلى فوزا قاتلا امام إيفرتون بنتيجة 3 - 2، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأربعاء على ملعب "تيرف مور" والمؤجلة من الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" للموسم الحالي.



أحرز ناثان كولينز الهدف الأول لفريق بيرنلى فى الدقيقة 12 من عمر اللقاء بينما أحرز المهاجم البرازيلى ريتشارليسون هدفين لفريق إيفرتون عن طريق ركلتي جزاء فى الدقيقتين 18 و 41.

وفى الشوط الثانى نجح بيرنلى فى إدراك التعادل بالدقيقة 57 عن طريق جاى رودريجيز، وخطف ماكسويل كورنى هدف الفوز لأصحاب الأرض فى الدقيقة 85 من عمر المباراة.



واحتل فريق بيرنلى المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد ٢٤نقطة ، فيما توقف رصيد إيفرتون عند 25 نقطة فى المركز السابع عشر، ويتصدر مانشستر سيتي برصيد 73 نقطة.