أنا لست ضد التطوير الديني.. أحمد كريمة يدخل في نوبة بكاء على الهواء

حل الشيخ أحمد كريمة، ضيفا ببرنامج “سابع سما” المذاع على قناة “النهار”، وكشف خلال اللقاء عن آراءه المختلف..حيث:





أحمد كريمة: سيد القمني أجهر بكفره وعبدالله رشدي لا يتعامل بمنهج الأزهر

أحمد كريمة عن سعد الدين الهلالي: "أنا في حرج بالغ للحديث عنه"

أحمد كريمة : مسرحية العيال كبرت لا تتناسب مع ما تربينا عليه|فيديو

نحن الآن غرباء.. أحمد كريمة يدخل في نوبة بكاء على الهواء |فيديو

أحمد كريمة : إبراهيم عيسي تسبب في أذى للمسلمين |فيديو

ردًا على اتهامه.. أحمد كريمة : أنا لست ضد التطوير الديني |فيديو



تحدث الشيخ أحمد كريمة، من علماء الأزهر الشريف، عن الكاتب سيد القمني، قائلا: سيد القمني جهر بكونه كافرا..وهذا أمر غير مقبول، متابعة:" هو الآن بين يدي الله ولكن لنا ما جهر به".

وأشار إلى أن الإعلامي توني خليفة صديق وإعلامي ناجح ومميز، متابعا: هو شخص محبا لوطنه وأقدر هذا الأمر.



وعلق الشيخ أحمد كريمة من علماء الأزهر الشريف، على اتهامه بأنه ضد التطوير الديني.

قائلا:"هناك فرق بين التجديد والتبديد.. يمكن أن نجدد في الفروع والمستحدثات، ولكن التجديد في الثوابت وأصول الدين لا يقبل".



وتحدث عن الفنان عادل إمام، قائلا: هو فنان قدم الكثير من الأعمال الفنية الشابة، مثل مدرسة المشاغبين".

وأضاف :" هاجمت مسرحية العيال كبرت لكونها لا تتناسب مع ما تربينا عليه.. نتجية احتوائها على ألفاظ لا تناسب ما تربينا عليه من احترام الأب".

