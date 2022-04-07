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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أنا لست ضد التطوير الديني.. أحمد كريمة يدخل في نوبة بكاء على الهواء

أحمد كريمة، أحد علماء
أحمد كريمة، أحد علماء الأزهر الشريف

حل الشيخ أحمد كريمة، ضيفا ببرنامج “سابع سما” المذاع على قناة “النهار”، وكشف خلال اللقاء عن آراءه المختلف..حيث:


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تحدث الشيخ أحمد كريمة، من علماء الأزهر الشريف، عن الكاتب سيد القمني، قائلا: سيد القمني جهر بكونه كافرا..وهذا أمر غير مقبول، متابعة:" هو الآن بين يدي الله ولكن لنا ما جهر به".

وأشار إلى أن الإعلامي توني خليفة صديق وإعلامي ناجح ومميز، متابعا: هو شخص محبا لوطنه وأقدر هذا الأمر.

وعلق الشيخ أحمد كريمة من علماء الأزهر الشريف، على اتهامه بأنه ضد التطوير الديني.

قائلا:"هناك فرق بين التجديد والتبديد.. يمكن أن نجدد في الفروع والمستحدثات، ولكن التجديد في الثوابت وأصول الدين لا يقبل".

وتحدث عن الفنان عادل إمام، قائلا: هو فنان قدم الكثير من الأعمال الفنية الشابة، مثل مدرسة المشاغبين".

وأضاف :" هاجمت مسرحية العيال كبرت لكونها لا تتناسب مع ما تربينا عليه.. نتجية احتوائها على ألفاظ لا تناسب ما تربينا عليه من احترام الأب".
 

الشيخ أحمد كريمة برنامج “سابع سما” أحمد كريمة الازهر الشريف اخبار التوك شو

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