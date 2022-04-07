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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أكرم توفيق ينشر صورا من الملعب.. والمتابعون: ترجع بالسلامة يا أسد

أكرم توفيق
أكرم توفيق

نشر اللاعب أكرم توفيق، صورا من مباريات قديمة مع النادي الأهلي والمنتخب المصري، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع صور أكرم توفيق، وجاءت التعليقات كالاتي: “ترجع بالسلامة يا اسد - ان شاء لله هترجع احسن من الاول يا وحش - مشاء الله”.

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جدير بالذكر أنه قال الإعلامي محمد شبانة،أن أكرم توفيق لاعب الفريق الأول بالأهلي يواصل أداء برنامجه التأهيلي بعد إجرائه لعملية الرباط الصليبي  حيث بدأ مرحله الجري الخفيف حول الملعب ضمن البرنامج التأهيلي الذي قطع فيه مشواراً كبيراً.
وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية، ببرنامجه "بوكس تو بوكس"، على فضائية ETC:" من المتوقع عودة أكرم توفيق للملاعب من جديد خلال 4 أشهربعدما قطع اللاعب شوطا كبيرا في عمليات التأهيل بأحد المراكز المتخصصة في قطر منذ ما يقرب من شهرين.
وواصل شبانة: "يتابع الجهاز الطبي للأهلي بقيادة أحمد أبو عبلة حالة أكرم توفيق ومراحل البرنامج التأهيلي ومن المقرر سفر أحد أعضاء الجهاز الطبي إلي قطر لاطمئنان على اللاعب.
وأختتم : وفقا للبرتوكول العالمي لجراحات الرباط الصليبي يعود أي لاعب إلى الملاعب بعد تسعة شهور من إجراء العملية الجراحية ولكن أكرم توفيق يخوض برنامجا تأهيليا مكثفا لتقليص المدة المحددة لعودته للملاعب.

اكرم توفيق الأهلى النادي الأهلي المنتخب المصري محمد شبانة

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