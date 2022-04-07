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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك حصل على توقيع "الوادي".. وسموحة يشترط 2 مليون دولار لبيع "فيصل"

صدى البلد

 

 

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن لجنة التعاقدات بنادي الزمالك تمكنت من الحصول على توقيع المغربي عبد الكبير الوادي لاعب سموحة، وأن الفريق السكندري اشترط الحصول على على 2 مليون دولار للاستغناء عن حسين فيصل.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC:" مسئولو نادي الزمالك نجحوا  في الحصول علي توقيع عبد الكبير الوادي لاعب سموحة ، و الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري  و يحق له التوقيع لاي نادي حاليا و هو ما حدث بالفعل و حصل الزمالك على توقيعه".

وعن موقف حسين فيصل، أوضح شبانة، " في المقابل اشترط  مسئولو سموحة الحصول علي قيمة 2 مليون دولار للموافقة علي رحيل حسين فيصل لنادي بيراميدز بعد طلب اللاعب في الساعات الماضية بشكل رسمي  للانتقال في الصيف الجاري".

واختتم شبانة، عبد الكبير الوادي لاعب سموحة يقدم مستويات كبيرة في الفترة الأخيرة، كذلك حسين فيصل قادر على المشاركة في أكثر من مركز، ويرغب بيراميدز في الاستفادة من خدماته ".

سموحة الزمالك عبد الكبير الوادي بيراميدز نادي بيراميدز 2 مليون دولار

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