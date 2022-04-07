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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيماني يمنح البدلاء وعدا بالمشاركة لإخماد ثورة الغضب

صدى البلد

 


أكد الإعلامي محمد شبانة، أن بيتسو موسيماني منح بدلاء فريق الكرة بالنادي الأهلي، وعدًا بمنحهم فرصة المشاركة في المباريات المقبلة.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC:" بيتسو موسيمانى منح بدلاء لاعبي الفريق وعداً بالمشاركة فى المباريات المقبلة وعلى رأسهم حسام حسن ومحمد محمود وميكيسونى ومحمود وحيد ومحمود متولي وذلك ضمن خطة التدوير لمواجهة حالة الاجهاد الذى ضربت لاعبي الدوليين بالفترة الاخيرة بجانب تعرض بعض اللاعبين الأساسيين لإصابات مختلفة.

وأضاف شبانة، " موسيماني أكد للاعبين أن الفرصة الان باتت قريبة لمنحهم فرصة المشاركة خوفاً من إصابة أى لاعب مجدداً والتأكيد لهؤلاء اللاعبين أن عدم مشاركتهم لا تُقلل من كفاءتهم أو قناعته بإمكانياتهم وإنما بسبب ضغط المباريات الذى يعانى منه الفريق .

واختتم شبانة، قرار موسيماني جاء من أجل إخماد ثورة غضب بدلاء الدكة والذين اشتكوا من الابتعاد عن المشاركات رغم جاهزيتهم وشكوي بعض اللاعبين الأساسين من الأجهاد في ضغط المباريات ".

بيتسو موسيماني الأهلى موسيمانى حسام حسن محمود وحيد محمود متولي محمد محمود

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