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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| الهاتف المحمول يتسبب في انفجار السيارة أثناء تزودها بالوقود.. مرسيدس تكشف عن إصدار حصري جديد لـ مايباخ إس كلاس الأكثر فخامة

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

احذر.. الهاتف المحمول يتسبب في انفجار السيارة أثناء تزودها بالوقود| فيديو

تنشر محطات التزود بالوقود في جميع أنحاء العالم لافتات على مداخلها الامامية تحذر من استخدام الهاتف المحمول بالمحطة، ويقوم الكثير من الناس بتجاهل تلك اللافتة في كثير من الأحيان حتى بواسطة العاملين في المحطة أنفسهم، وذلك دون معرفة السبب الرئيسي لوضع تلك اللافتة الهامة.

 

معرض نيويورك 2022 وأبرز السيارات التي لفتت الانتباه.. صور

يعود معرض نيويورك الدولي للسيارات في عام 2022 بعد عامين من الإلغاء بسبب جائحة فيروس كورونا العالمي، ويشتهر معرض Big Apple للسيارات  ببعض أكبر عمليات الكشف في سوق السيارات الأمريكية، للجمهور أيضًا برؤية بعض السيارات الأوروبية التي تم الكشف عنها حديثًا للمرة الأولى.

 

شركة Vauxhall تكشف تحديثات لطرازات Corsa وMokka.. صور

قامت Vauxhall بتعديل مجموعة الأسعار والمواصفات الخاصة بسيارة Corsa supermini و Mokka كروس مع تقديم مستوى جديد من GS Line، وقالت العلامة التجارية البريطانية إن هذا التسلسل الهرمي المحدث يوفر "اختيارًا أوضح للمشترين"، ويحل GS Line محل إصدار SRi، بينما يحل Design محل إصدار SE، لكن كلاهما يحتفظ بنفس المستوى من المعدات.

 

مرسيدس تكشف عن إصدار حصري جديد لـ مايباخ إس كلاس الأكثر فخامة

أعلنت شركة مرسيدس العالمية لصناعة السيارات، عن إصدار خاص جديد من سياراتها الفاخرة مايباخ إس كلاس ، بالتعاون مع القسم التابع للمصمم أبلوه العالمى .

 

تويوتا GRMN سوبرا تحصل على محرك BMW بأكثر من 530 حصان.. صور

بدأت الشائعات في التراجع مرة أخرى حول حصول تويوتا سوبرا على طراز GRMN الجديد عالي الأداء، وتدعي شركة Spyder7 اليابانية أن الطراز الرياضي يستخدم نوعًا مختلفًا من محرك BMW S58 المستخدم في سيارات M3 و M4 ينتج 533 حصانًا (397 كيلووات).

 

 

السيارة Vauxhall Corsa مرسيدس BMW

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