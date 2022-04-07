أخبار الرياضة.. شوبير يرد على سخرية موسيماني منه.. توقف مباراة بيرنلي وإيفرتون لإفطار دوكوري

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالية…

اتحاد الكرة يستقر على رحيل فينجادا الشهر المقبل ويطالبه بتقرير الوداع

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة، استقر على رحيل البرتغالي نيلو فينجاد، المدير الفني لاتحاد الكرة.





شوبير ردا على سخرية موسمياني: لا علاقة لمصطفى بالأمر



علق الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق على سخرية بيتسو موسمياني المدير الفني للفريق منه عقب هجوم الأول على كثرة إجازات الفريق.

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن انتقاده لموسمياني جاء بسبب حرصه على مصلحة الفريق فقط مشددا أن الأمر ليس له أي علاقة ب نجله مصطفي تماما .



حازم إمام: بيراميدز يعاني من اللعب الاستعراضي



كشف حازم إمام عضو اتحاد الكرة ونجم الزمالك السابق عن رأيه في أسباب هزيمة بيراميدز أمام الزمالك ٣-٢ في إطار منافسات الدوري المصري.





أمير مرتضي: لا أفضل طرح تفاصيل أزمة زيزو إعلاميا

كشف أمير مرتضي منصور المشرف العام علي الكرة في الزمالك عن موقف أشرف بن شرقي نجم الزمالك مع اقتراب نهاية عقده مع الفريق.

وأكد أمير مرتضي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن أشرف بن شرقي لاعب محترف ولا يدخر أي جهد في خدمة الفريق مشددا أنه قدم مستوى جيدا خلال الفترة الماضية.







توقف مباراة بيرنلي وإيفرتون لإفطار دوكوري

توقفت مباراة بيرنلي وايفرتون لعدة ثوان معدوه وذلك في إطار الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج لموسم ٢٠٢١-٢٠٢٢.

وجاء التوقف من أجل أن يتمكن عبدالله دوكوري نجم وسط ايفرتون من تناول طعام الإفطار أثناء المباراة.