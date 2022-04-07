عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المشروع الانتخابي

«سعفان» يلزم وحدات القطاع العام والأعمال بتقديم مقترح لإجراء انتخابات ممثلي العاملين

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

أصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان ، قراراً بشأن موعد تقديم مقترح المشروع الإنتخابي لإجراء العملية الانتخابية لممثلي العاملين بمجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2018 ، علي أن يوافي مديرية القوي العاملة الواقع في دائرتها المركز الرئيسي للوحدة المشروع الانتخابي المقترح في موعد غايته 22 أبريل الجاري.

ونص القرار علي أن يتضمن المشروع الانتخابي كشوف باسماء الناخبين: وهي عبارة عن جميع العاملين بالوحدة وفروعها بعد استبعاد من تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة عند الانتخاب، ومن يؤدون أعمالاً عرضية أو مؤقتة، والمعينون تحت الاختبار، وبيان بعدد اللجان الانتخابية المقترحة ( بالمركز الرئيسي والفروع ) وكشوف بأسماء الناخبين  لكل لجنة انتخابية مرقمة ومسلسله ، وترشيح (اثنين) من العاملين بالوحدة لعضوية اللجنة المشرفة على الانتخاب من العاملين الذين  تتوافر فيهم شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة وغير مترشحين .

كما نص القرار علي أن يقدم المشروع الانتخابي من ثلاث نسخ ورقية معتمدة من الإدارة المختصة بالوحدة   وممهورة بخاتمه وخاتم المنظمة النقابية بالوحدة إن وجدت ونسخة إلكترونية على اسطوانة مدمجة إلى مديرية القوى العاملة المختصة ، وعلي المديرية أن تحرر محضراً بإيداع تلك الأوراق ويسلم المودع صورة طبق الأصل منه.

 

17
17
وزير القوي العاملة يلزم وحدات القطاع العام والأعمال تقديم مقترح المشروع الانتخابي محمد سعفان كشوف باسماء الناخبين موعد غايته 22 أبريل الجاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

إعادة مباراة مصر والسنغال .. جدل كبير وأمل أخير | تقرير

اعتراف غادة عادل يفضح فبركة مقالب رامز جلال

براءة المستشار مرتضي منصور للمرة الثانية من سب محمود الخطيب بحكم نهائي

موجة حارة تهاجم البلاد .. الحرارة تنخفض 8 درجات في هذا الموعد

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالقاهرة بعد تعديلها

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 7-4-2022

لجنة الانضباط بـ«الفيفا» تناقش قرار إعادة مباراة مصر والسنغال 21 أبريل المقبل

ترشيحاتنا

النمسا تتراجع عن موقفها وتطرد 4 دبلوماسيين روس

أحمد موسى يشيد بأداء ياسر جلال: الاختيار 3 «شىء عبقري».. فيديو

ضغوط أمريكية لدفع إسرائيل إلى التصويت ضد روسيا بالجمعية العامة للأمم المتحدة

"التربية والتعليم": نتتخذ إجراءات لدعم جهود الدولة في قضية الأمن المائي| تفاصيل

فلافيو: موسيماني سيحصد مزيدا من البطولات مع الأهلي

بريطانيا تضع قوانين جديدة لتيسير الطلاق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكبير قوي 6.. تفاصيل مشاهد رحمة أحمد في الحلقة 5 |فيديو وصور

مكتوب عليا الحلقة 5.. أكرم يحاول التقرب من هنادي ويكسب 100 ألف جنيه

يسرا في حوارها مع صدى البلد: لا أتدخل في اختيار الممثلين وشخصية ديدي هانم مختلفة

وزير الدفاع: حققنا طفرة غير مسبوقة في تطوير أساليب التدريب القتالي

فيديو

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

طارق الشيخ: وصلت لحالة مادية صعبة وولادي وزوجتي مش مقدرين |فيديوجراف

مفاجأة وراء ظهور عبلة كامل على موائد الرحمن ..فيديو

الأهلي ومستحقات متأخرة.. تفاصيل أزمة زيزو مع نادي الزمالك |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ