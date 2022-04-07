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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

"كيف نستقبل شهر رمضان" محاضرة بمكتبة النمسا بالأقصر

صدى البلد

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد، حيث عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "كيف نستقبل شهر رمضان" .

وأوضح أحمد الطيب سليم أحوال الناس في رمضان وفرص رمضان لا تعوض ورمضان والقرآن، بجانب ذلك عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى محاضرة بعنوان "اسنا مدينة لها تاريخ" وتحدثت د. جهاد محمد حسن دهمش عن الموقع وأصل التسمية وإسنا في العصور القديمة والوسطى والحديثة وأهم المعالم الأثرية والسياحية بمدينة إسنا.

 

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عقدت مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات بحرى محاضرة بعنوان "الأسرة ودورها فى بناء الطفل"
وأوضح عمرو عبد الصبور أن الأسرة تحظى بمكانة تربوية كبيرة بين المؤسسات الأخرى بإعتبارها مؤسسة تربوية غير النظامية ولا يمكن أن تتحقق التربية المتكاملة للطفل إلا إذا بدأت من الأسرة كونها اللبنة الأولى التي ينشأ فيها الطفل وأساس المجتمع المترابط الذي بنى من أول لحظة على التوافق والتراحم والأنسجام والتشارك في الحقوق والواجبات، بجانب ذلك أقام قصر ثقافة الطود محاضرة بعنوان "الإعلام ودوره في التنمية" وتحدث نصر محمد عن مفهوم الإعلام وماهو أثره في التنمية، حيث أن أي مشروع تنموي لا بدل له من إظهار وتوضيح فيتم عن طريق الإعلان وأنواع الإعلام التي تخدم التنمية ذاكرا القطاع السياحي ودور الإعلام في انتشاره وإبراز المعالم السياحية المختلفة مما يؤدي إلى ازدهار السياحة وهو نوع من أنواع التنمية.

أعد قصر ثقافة الأقصر عرض فنى لفرقة الأقصر للآلات الشعبية بقيادة الريس قرشي، وأعد قصر ثقافة حاجر العديسات عرض فني لفرقة الإنشاد الديني للمنشد علي السعدي، وكذلك أقامت مكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية عرض إنشاد دينى للاحتفال بليلة النصف من شعبان، بينما نفذ قصر ثقافة الطفل ورشة فنون تشكيلية صلصال "عمل أشكال زينة رمضان بالصلصال" نفذتها إيمان صلاح، ونفذ قصر ثقافة حوض الرمال ورشة فنون تشكيلية رسم بالصلصال لتعليم الأطفال الحروف والأرقام بطريقة سهلة تنفيذ المدربة مني عبدالرحمن، ونفذت مكتبة الضبعية الثقافية ورشة فنون تشكيلية رسم حر لعمل "عين إنسان" نفذها محمد بغدادي.

أقام قصر ثقافة حسن فتحى أمسية شعرية من ديوان "نبض القلوب" للشاعر جهاد جحا ألقتها سلوى جودة، وكذلك أعد قصر ثقافة أرمنت أمسية شعرية بعنوان "ديوان الغلابة" للشاعر خالد حلمى الطاهر، وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري أمسية شعرية بعنوان "اللغة العربية تنعا حظها بين أهلها" ألقتها نفيسة محمود، بالإضافة إلى ذلك أعدت المكتبة ورشة حكي عن "مكتبة الإسكندرية" إلقاء حسن صالح، وكذلك أعدت مكتبة الكيمان الثقافية ورشة حكى قصة "الوزير السجين" تأليف د. كامل كيلاني ألقاها محمد زين العابدين، بينما أعد قصر ثقافة بهاء طاهر عرض سينما أطفال تنفيذ ياسر محمود.

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