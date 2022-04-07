150 من العاملين بالمجال الطبي بـ20 مستشفى في صربيا يزورون الغردقة

التقى السفير باسل صلاح، سفير جمهورية مصر العربية لدى صربيا، برئيس المجلس النيابي لمدينة "ياجودينا" الصربية "دراجان مالكوفيتش بالما"، حيث تناول اللقاء علاقات التعاون بين مدينة ياجودينا ومحافظة البحر الأحمر، خاصةً في إطار اتفاقية إقامة علاقات الصداقة والتوأمة الموقعة بين المدينة الصربية ومدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.

وناقش الجانبان الزيارة التي ينظمها المجلس النيابي لمدينة ياجودينا لـ 150 من العاملين بالمجال الطبي من 20 مستشفى ومركزا طبيا في صربيا، ممن عملوا في مكافحة فيروس كوفيد-19، إلى مدينة الغردقة، حيث تعد الزيارة هي الثالثة لوفد طبي عقب الزيارتين اللتين نظمهما المجلس النيابي في 2021 بإجمالي 300 من العاملين بالمجال الطبي.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس المجلس النيابي لمدينة ياجودينا يشغل أيضاً منصبي رئيس حزب صربيا الموحدة، وعضو الجمعية الوطنية الصربية (البرلمان).