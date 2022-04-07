بالأبيض.. روجينا تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نشرت الفنانة روجينا عدة صور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت في الصور بفستان ابيض قصير، واعتمدت ترك شعرها منسدلا علي الأكتاف، مما نال اعجاب متابعيها.

يذكر أن قالت النجمة روجينا إن أبرز ما جذبها نحو مسلسل انحراف، هو أنه مستوحى من قصص حقيقية، تعبر عن الواقع، وبالأخص أنها قصص تمس المرأة المصرية.

وأضافت روجينا في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد: «انطلاقا من كوني مرأة مصرية ولدي اخوات وصديقات فلازم أعبر عن قضاياهم.. وأنا حبيت الموضوع لأنه جديد ومختلف ويطرح قضايا مهمة أوي لمجتمعنا، ولابد أن تكرم المرأة وتحترم، وتحظى بأحسن معاملة، وتتشال على الراس.