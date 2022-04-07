الشيخ علي محمود..كان يؤذن للجمعة بمقام موسيقي لا يكرره إلا بعد سنة

أحد أشهر أعلام مصر، فهو قارئ ومطرب وأصبح قارئ مسجد الإمام الحسين الأساسي، وبلغ من عبقريته أنه كان يؤذن للجمعة فى الحسين كل أسبوع على مقام موسيقي لا يكرره إلا بعد سنة، كما أنه صار منشد مصر الأول الذى لا مثيل له فى تطوير وابتكار الأساليب والأنغام، وهو الشيخ علي محمود.

ويعد الشيخ علي محمود، مقرئ ومنشد مصري وصاحب مدرسة عريقة فى التلاوة والإنشاد، وولد فى عام 1878 بحارة ضرب الحجازى التابع لقسم الجمالية بحي سيدنا الحسين بالقاهرة، وكان على قدر من اليسر والثراء وأصيب بحادث أودي ببصره كاملا.

وحفظ القرآن على يد الشيخ أبو هاشم الشبراوى بكتاب مسجد فاطمة أم الغلام بالجمالية، ثم جوده وأخذ قراءته على الشيخ مبروك حسنين ودرس وعمره صغير، وذاع صيته وقرأ فى مسجد الحسين وعلا شأنه وصار حديث العامة والخاصة.