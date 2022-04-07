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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تتغذى على الفلامنغو.. اكتشاف مقبرة تيراصورات في تشيلي|شاهد

حيوان التيراصور
حيوان التيراصور

عرضت فضائية "سكاي نيوز العربية"، مقطع فيديو يرصد اكتشاف مقبرة "تيراصورات" في تشيلي.

وقام فريق من العلماء في تشيلي يكشف مقبرة نادرة، تضم عظام حيوانات "التيراصور"، التي عاشت قبل أكثر من 100 مليون عام، حيث وجدت العظام بحالة جيدة إلى حد ما.

وأوضح المقطع أن "التيراصورات" هي كائنات طائرة، كانت تتغذى عن طريق تصفية المياه على غرار طيور "الفلامنغو"، باستخدام أسنانها الرفيعة والطويلة.

ونوه المقطع إلى أن رئيس الفريق العلمي، قال إن هذا الاكتشاف سيساعد العلماء على فهم تشريح "التيراصورات" بشكل أفضل، ودعم فريضتهم بأن هذه الكائنات عاشت في شمال تشيلي على نطاق واسع.

مقبرة تيراصورات تشيلي فضائية سكاي نيوز العربية حيوانات التيراصور طيور الفلامنغو

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