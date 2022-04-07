"الجمهورية": مصر بقيادة السيسي نفذت عملية إعادة بناء قومى شاملة بجميع المجالات

أكدت صحيفة صحيفة "الجمهورية" في افتتاحيتها الصادرة صباح اليوم الخميس، أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي نفذت العديد من من المشروعات الكبرى التي أصبحت واقعًا في كل ربوع مصر، ونجحت في عملية إعادة البناء على أسس قومية شاملة.



وتحت عنوان "القدرة على مواجهة التحديات"ـ ذكرت صحيفة "الجمهورية" في افتتاحيتها أن مصر تمكنت خلال السنوات الماضية من القيام بعملية إعادة بناء قومى شاملة في جميع المجالات، عبر مشروعات قومية عملاقة، وسلسلة من المدن العبقرية الحديثة التي تلبي الاحتياجات العصرية للوطن والمواطن في القرن الحادي والعشرين.



وأشارت "الجمهورية" إلى أن وجه الحياة تغير فوق أرض مصر خلال سنوات معدودة، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث تحققت الكثير من المشروعات الكبرى التي كانت تبدو مثل الأحلام بعيدة المنال.. لكنها أصبحت واقعا يضئ حياتنا بالآمال العظيمة في الحاضر والمستقبل.



وأضافت أن التاريخ سوف يسجل أن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان نقطة الانطلاق الضرورية، لإعادة البناء، وإقامة هذه السلسلة الفريدة وغير المسبوقة من المشروعات القومية.



وتابعت "الجمهورية" أنه في مواجهة الصدمات والتحديات المفاجئة لمختلف الأحداث العالمية يبدو دائما الاقتصاد الوطني قادرًا على الصمود، بقوة وثبات ومرونة، رغم أن الأزمة الاقتصادية العالمية تعصف بالاقتصاد القوى لدول كبرى في أوروبا وأمريكا.



وأوضحت أنه مع الأزمة الغذائية العالمية، تبين أن الحياة قد تغيرت ألوانها فوق كوكب الأرض بسبب الحرب في أوكرانيا فقد أصبحنا نعيش فعلا فى «قرية كونية» كبيرة.



واختتمت الصحيفة أنه وسط هذه التحديات العالمية، تبدو مصر قوية وتمتلك اقتصادًا وطنيًا قادرًا على الصمود ومواجهة التحديات، وأن "هناك أمل مشرق دائمًا يملأ حياتنا بالثقة واليقين في المستقبل.. ودائما سوف تحيا مصر ".