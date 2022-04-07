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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاستخبارات الروسية: أمريكا تريد تحويل أوكرانيا لأفغانستان

أمريكا وروسيا
أمريكا وروسيا

قال مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرجي ناريشكين، إن الولايات المتحدة الأمريكية ترى مهمتها الرئيسة في إطالة أمد الصراع في أوكرانيا قدر المستطاع.

وحسب وسائل إعلام متفرقة، أضاف ناريشكين، أن موسكو تخلق عالما متعدد الأقطاب وسيستفيد من هذا الواقع الجديد حتى خصومها في المستقبل، مضيفًا أن واشنطن تريد تحويل أوكرانيا إلى أفغانستان بالنسبة لروسيا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، السيطرة الكاملة على بلدة سلادكويه في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا.

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وذكرت الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قواتها دمرت بصواريخ عالية الدقة أربع قواعد لتخزين الزيوت ومواد التشحيم استخدمت لإمداد القوات الأوكرانية بالوقود.

وحسب "روسيا اليوم"، قال المتحدث باسم الوزارة، إيجور كوناشينكوف، اليوم الخميس، إن القوات المسلحة الروسية خلال الليلة الماضية واصلت توجيه ضربات إلى مرافق البنى التحتية العسكرية الأوكرانية.

وقال كوناشينكوف: "بصواريخ عالية الدقة مطلقة من الجو والبحر تم خلال الليل الماضي تدمير أربع قواعد لتخزين الزيوت ومواد التشحيم في محيط مدن نيقولايف (ميكولايف) وزابوروجيه وخاركيف وتشوجويف".

وأوضح أن أوكرانيا استخدمت هذه القواعد لإمداد قواتها بالوقود بالقرب من مدينتي ميكولايف وخاركيف وفي منطقة دونباس بجنوب شرق البلاد.

كما أعلنت الدفاع الروسية، أن القوات الجوية أسقطت 5 طائرات مسيرة أوكرانية، فضلًا عن استهداف 29 منشأة عسكرية بالدولة.
 

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