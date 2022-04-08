زراعة الشيوخ تعقد 4 اجتماعات لاستعراض تقريرها بشأن الزراعات التعاقدية .. الأحد المقبل

تعقد لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، أربع اجتماعات الأسبوع المقبل.



وتستعرض اللجنة خلال اجتماعها الأول يوم الأحد المقبل، تقرير اللجنة المعد بشأن ملف " الزراعات التعاقدية" الذي سبق وناقشته اللجنة خلال اجتماعاتها الشهر الماضي.



كما تستعرض اللجنة خلال اجتماعها الثانى يوم الأحد المقبل، تقرير اللجنة المعد بشأن إقامة أسوار حماية للترع.

فيما تناقش اللجنة خلال اجتماعها الثالث والرابع يوم الإثنين المقبل، أربع اقتراحات برغبة مقدمة من النائب الدكتور محمد الصالحى عضو المجلس، بشأن إجراء بعض التعديلات على ضوابط تغطية الترع والمصارف، و تغطية مصرف هلا ومصرف الرياض، و تغطية أو تدبيش مصرف بهنباي، بالإضافة إلي استكمال تغطية مصرف إكوة بمدينة القنايات شرقية، وذلك بحضور مسئولي وزارتي الموارد المائية والرى والتنمية المحلية.



وكان المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة والرى بمجلس الشيوخ، طالب وزارة الزراعة بموافاة اللجنة بخطة واضحة ومحددة بشأن جهودها ورؤيتها المستقبلية في ملف الزراعات التعاقدية، وذلك للوقوف على ماتم تحقيقه في ذلك الملف والمساحات المطلوب زراعتها ونوعية المحاصيل المطلوبة والمناطق المستهدف زراعتها، بهدف الربط بين تلك الأرقام، وتحديد وجهتنا المستقبلية في ذلك الملف الهام.

وأكد الجبلى، أهمية ملف الزراعات التعاقدية، والذى يعد التزام دستورى في نص المادة ٢٩ من الدستور والتي تلزم الدولة بشراء المحاصيل من الفلاح وضمان هامش ربح عادل له، مضيفا، كما أنه يتماشى مع خطة الرئيس عبد الفتاح السيسى في التوسع الزراعي لتأمين احتياجات البلاد من المحاصيل الهامة وتقليل الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك وتخفيض فاتورة الاستيراد.

كما أشار الى ضرورة إجراء تقييم مستمر لخطة الوزارة في ذلك الملف للربط بين حجم التكاليف وحجم الإنتاج والأسعار، وأن يكون هناك مرونة في اتخاذ القرار، لاسيما وأن العلاقة بين المزارع والشركة أو الجهة المتعاقد معها والمستهلك، هي علاقة تكاملية، تحقق الصالح العام.