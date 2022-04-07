سارة نخلة لمتابعيها: رمضان في مصر حاجة تانية

شاركت الفنانة سارة نخلة متابعيها بصور جديدة لها على مواقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت سارة نخلة في الصور بإطلالة رمضانية ، وعلقت قائلة:" رمضان في مصر حاجه تانيه " .

وشاركت سارة نخلة خلال الموسم الرمضاني السابق في مسلسل القاهرة كابول بشخصية "حُرّة" الغجرية؛ حيث استقبلت نخلة ردود أفعال قوية على مواقع التواصل الاجتماعي حول الدور الذي قدمته، والشكل الذي ظهرت به مختلف عما قدمته من قبل.

“القاهرة كابول”، تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسام علي، بطولة طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين.