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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. سعر برميل النفط الكويتي ينخفض لـ 108.53 دولار

النفط
النفط

انخفض سعر برميل النفط الكويتي ليبلغ 108.53 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأربعاء، مقابل 110.07 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 5.57 دولار لتبلغ 101.07 دولار للبرميل في حين انخفض الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 5.73 دولار ليبلغ 96.23 دولار.

وكانت قد رحبت الكويت، اليوم الخميس، بالإعلان الذي أصدره الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي، لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية وتفويضه كامل صلاحيات رئيس الجمهورية، وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.

‏ وحسب صحيفة "القبس" الكويتية، أكدت الوزارة في بيان اليوم الخميس، دعم البلاد لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له في تحقيق أهدافه وممارسة دوره المناط به انطلاقًا من موقفها الثابت وسعيها الدائم لدعم الاستقرار في اليمن الشقيق، للتوصل إلى حل سياسي شامل بما يحقق الأمن والسلام والاستقرار والتنمية لليمن وشعبة الشقيق.

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