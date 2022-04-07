عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية، بتكثيف حملات الإزالة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكافة حالات البناء العشوائي المخالف وغير المرخص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى هذا السياق ، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط حملة إزالة بالتعاون مع الجهات المعنية حيث أسفرت عن إزالة حالتى تعد شملت حالة تعد بالبناء  بدون ترخيص علي مساحة 100متر فى المهد بحى شمال مدينة سمالوط ، وحالة إزالة بناء فى المهد على أرض زراعية بقرية حسن باشا التابعة لمجلس قروى طحا الأعمدة بمساحة 12 سهما.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة من إزالة حالة تعد على أرض أملاك الدولة بقرية جزيرة شارونة التابعة للوحدة المحلية بشارونه .

وفى مركز مطاى ، أزالت الوحدة المحلية 4 حالات تعد منها حالتي تعد بالبناء خارج الحيز العمراني بقرية منبال بمساحة 170 متر ، و حالتي تعد بالبناء بدون ترخيص مخالفا للقانون بحي غرب بمساحة 200 متر بمركز مطاي .

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار بإزالة واسترداد 10 أفدنة مجهزة للزراعة علي أرض أملاك دولة فى قرية بني صامت ببني مزار وذلك لعدم تقديم تقنين من أملاك الدولة والتعدي بدون وجه حق كما أوقفت الوحدة المحلية للمنيا حاله بناء بدون ترخيص وإزالتها في المهد علي مساحة 70 مترا بقرية الإصلاح.

ونفذت كذلك الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي أعمال إزالة مبنى على أملاك الدولة في المهد بقرية تونة الجبل.
 

الوحده المحلية المنيا محافظ المنيا تعديات الأراضى الزراعية مركز ومدينة مغاغة التعديات على الاراضي الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

إعادة مباراة مصر والسنغال .. جدل كبير وأمل أخير | تقرير

اعتراف غادة عادل يفضح فبركة مقالب رامز جلال

خبيرة تغذية تحذر من شوربة "لسان العصفور" في رمضان| فيديو

لـ الموظفين بالدولة ..3 شروط للحصول على العلاوة التشجيعية |تفاصيل

موجة حارة تهاجم البلاد .. الحرارة تنخفض 8 درجات في هذا الموعد

مفاجأة وراء ظهور عبلة كامل على موائد الرحمن ..فيديو

وداعا للحر.. "الأرصاد": انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدا

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا يتابع تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"

ترشيحاتنا

بالفيديو| محمد صلاح وابنته كيان ووصلة لعب وضحك

الوطنية للصحافة: بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر إبريل الأحد بالمؤسسات القومية

الاختيار 3..المعزول ينصب نفسه ديكتاتورا|الإعلان الدستوري من هنا بدأت الثورة ضد الجماعة

غدًا.. الجامع الأزهر يقيم احتفالية كبرى وافطار جماعي في ذكرى تأسيسه

نشرة أخبار العالم| روسيا تدمر 4 قواعد وقود بـ أوكرانيا.. جانتس الأوفر حظاً لمنصب رئيس وزراء إسرائيل.. أسعار الذهب والدولار

القمة تشتعل.. كيف ألهبَ الزمالك المنافسة على لقب الدوري المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 993 فرعًا.. الداخلية: توافر السلع بأسعار مخفضة داخل منافذ «كلنا واحد»|صور

نوستالجيا.. أشهر عزومات نجوم الزمن الجميل فى رمضان

الكبير قوي 6.. تفاصيل مشاهد رحمة أحمد في الحلقة 5 |فيديو وصور

مكتوب عليا الحلقة 5.. أكرم يحاول التقرب من هنادي ويكسب 100 ألف جنيه

فيديو

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

طارق الشيخ: وصلت لحالة مادية صعبة وولادي وزوجتي مش مقدرين |فيديوجراف

مفاجأة وراء ظهور عبلة كامل على موائد الرحمن ..فيديو

الأهلي ومستحقات متأخرة.. تفاصيل أزمة زيزو مع نادي الزمالك |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ