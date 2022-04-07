إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية، بتكثيف حملات الإزالة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكافة حالات البناء العشوائي المخالف وغير المرخص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى هذا السياق ، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط حملة إزالة بالتعاون مع الجهات المعنية حيث أسفرت عن إزالة حالتى تعد شملت حالة تعد بالبناء بدون ترخيص علي مساحة 100متر فى المهد بحى شمال مدينة سمالوط ، وحالة إزالة بناء فى المهد على أرض زراعية بقرية حسن باشا التابعة لمجلس قروى طحا الأعمدة بمساحة 12 سهما.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة من إزالة حالة تعد على أرض أملاك الدولة بقرية جزيرة شارونة التابعة للوحدة المحلية بشارونه .

وفى مركز مطاى ، أزالت الوحدة المحلية 4 حالات تعد منها حالتي تعد بالبناء خارج الحيز العمراني بقرية منبال بمساحة 170 متر ، و حالتي تعد بالبناء بدون ترخيص مخالفا للقانون بحي غرب بمساحة 200 متر بمركز مطاي .

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار بإزالة واسترداد 10 أفدنة مجهزة للزراعة علي أرض أملاك دولة فى قرية بني صامت ببني مزار وذلك لعدم تقديم تقنين من أملاك الدولة والتعدي بدون وجه حق كما أوقفت الوحدة المحلية للمنيا حاله بناء بدون ترخيص وإزالتها في المهد علي مساحة 70 مترا بقرية الإصلاح.

ونفذت كذلك الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي أعمال إزالة مبنى على أملاك الدولة في المهد بقرية تونة الجبل.

