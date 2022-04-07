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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: "كمل يا سيسي" انتفاضة شعبية عبر مواقع التواصل في حب الرئيس

النائب محمد محمود
النائب محمد محمود لبيب

قال النائب محمد محمود لبيب عضو مجلس النواب، إن تدفق عشرات الآلاف من التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي، توتير، لإعلان دعمها الرئيس السيسي والتمسك بالأمن والاستقرار والانجازات في الوطن، شهادة جديدة على عصر الرئيس السيسي الذي حمى الوطن ولا يزال في ظروف عصيبة.

 

وأردف محمود في تصريحات له اليوم، أن تصدر "هاشتاج كمل ياسيسي إحنا معاك"، من جانب آلاف المغردين ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، يكشف مدى إحساس الجميع بجهود القيادة السياسية المصرية ورؤيتها للمستقبل، ومجابهة كل التحديات لرفع راية الوطن خفاقة ومواجهة التحديات الصعبة.

 

وأعرب عضو مجلس النواب، عن غضبه الشديد وغضب ملايين المصريين من الحملات الموجهة من الخارج ضد القيادة السياسية المصرية تحت زعم ارتفاع الأسعار، رغم أنها ظاهرة عالمية حتى داخل دول الاتحاد الأوروبي نفسه، وتفاقمت في أعقاب الحرب الروسية – الأوكرانية، كما أن هناك موجة تضخمية عالمية حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها.

 

واختتم نائب الصعيد، بالتأكيد على أن "كمل يا سيسي وإحنا معاك"، انتفاضة شعبية جديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في حب القيادة السياسية الوطنية والشد على أيديها لمواصلة الإنجازات.

هاشتاج مجلس النواب الرئيس السيسي مصر القيادة السياسية

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