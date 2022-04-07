3,3 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك السخنة في مارس الماضي

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليل زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذى يساعد فى تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.

تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج خلال شهر مارس الماضى عن مشمول ١١ ألفًا و٤٠٠ شهادة جمركية وارد نهائى بإجمالى ٢٢٣٩٣ حاوية بجمارك السخنة، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وإكسسوار الهواتف المحمولة، وإكسسوار حريمى، ولعب الأطفال، وقطع غيار السيارات».

أضاف التقرير، أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السخنة بلغت ٨٣٤ مليونًا و٢١٧ ألف جنيه، بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالى ٢ مليار و٥٤٨ مليونًا و٤٥٠ ألف جنيه.

أوضح التقرير، أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السخنة، قامت بتصدير مشمول ١٥٦٨ بيانًا جمركيًا، بعدد حاويات ١٢٥٧٧ خلال مارس الماضى، معظم أصنافها من: «الرمال، والفوسفات، والفايبر جلاس، والرخام »، بقيمة إجمالية بلغت ٢ مليار و٤٤٧ مليونًا و٥٤٨ ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو ٢ مليون و٤٩٢ ألف جنيه.

أشار التقرير، إلى أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة، خلال شهر مارس الماضى بلغت نحو ٣ مليارات و ٣٩١ مليونًا و٦٦٧ ألف جنيه.