تموين قنا تحرر 21 محضرا في حملة بفرشوط

حررت مديرية التموين والتجارة الداخلية بـ قنا ، ٢١ محضر مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملات مكثفة على الأسواق بنطاق مركز فرشوط، بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى و مباحث التموين.

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن المخالفات التموينية التى حررتها الحملات، شملت تحرير 15 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، و 2 محضر تصرف فى دقيق مخابز، و 1 محضر عدم الإعلان عن قائمة التشغيل، و 3 محضر عدم نظافة أدوات العجن.

وأكد محافظ قنا ، أن حملات الرقابة التموينية على الأسواق مستمرة بشكل دورى لضبط الأسعار و منع تلاعب التجار، فضلاً عن ضبط السلع مجهولة المصدر، و منتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وحذر محافظ قنا ، التجار من محاولة استغلال المواطنين أو احتكار السلع الغذائية أو تخزينها، مؤكداً معاقبة محتكرى السلع وتطبيق الإجراءات القانونية فى حال ضبطهم، من خلال غرفة العمليات المشكلة من المحافظة والتى تعمل على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع مديريات التموين ومباحث التموين، لمتابعة جشع التجار وغلاء الأسعار والقضاء عليها، وتوفير احتياجات المواطنين من كافة السلع الغذائية والخضار والفاكهة و اللحوم والسلع الأخرى".

أجهزة محافظة قنا تشن حملات يومية لمتابعة الأسعار وتوافر السلع و المنتجات فى الأسواق ومنافذ البيع، لضمان توفير كافة السلع للمواطنين، خاصة فى شهر رمضان المبارك.