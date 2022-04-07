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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

استمرار حبس تاجري مخدرات 45 يوما بالقليوبية

محكمة
محكمة

أمرت محكمة جنايات الخانكة في القليوبية برئاسة المستشار خالد الشباسى  بقبول استئناف النيابة على قرار غرفة المشورة  بإخلاء سبيل تاجرتى مخدرات  بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهما وأمرت مجددا باستمرار حبسهما 45 يوما على ذمة القضية .

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مباحث مركز شرطة الخانكة يفيد ضبط سيدتين بحوزتهما مخدرات وأقراص مخدرة ومبلغ مالى وإحداهن مصابة بجرح طعنى فى المستشفى.


انتقلت أجهزة الأمن وتم ضبط المتهمتين وهما " ن ف ع " و "ف ا س " 42 سنة مصابة بجرح طعنى وجارى اسعافها وضبط بحوزتهما حقيبتين يد خاصة بالمصابة وبها طربتا حشيش والحقيبة الثانية ملك المتهمة الاولى وبها 200 قرص مخدر ومبلغ مالى 11 ألفا و280 جنيها والقى القبض على المتهمة الاولى والتحفظ على الثانية بالمستشفى.


وكشفت تحريات مباحث مركز الخانكة ان المتهمتين تاجرتا مخدرات وانهما تشاجرا بسبب الخلاف على مبلغ مالى بينهما من تجارتهما فى الحشيش فقامت إحداهن بطعن الثانية بالسكين وفى محاولة لإسعافها نقلتها للمستشفى وتوجها وبحوزتهما حقيبتي يد وبهما المخدرات فضبطتهما أجهزة الأمن .
وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة قررت حبسهما 4 ايام على ذمة التحقيقات واثناء التجديد أمر القاضى الجزئى إخلاء سبيلهما بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهما إلا أن النيابة استأنفت على قرار غرفة المشورة بإخلاء سبيلهما  فقررت المحكمة قبول الاستئناف واستمرار حبسهما 45 يوما على ذمة القضية.

القليوبية أمن القليوبية اقراص مخدرة مدير أمن القليوبية محضر بالواقعة

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