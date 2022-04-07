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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلال شهر.. تحرير 250 محضر مخالفات مرافق وضبط 4558 بضائع متنوعة بسوهاج

حملات مرافق سوهاج
حملات مرافق سوهاج

حررت شرطة المرافق بالتعاون مع الوحدات المحلية بمحافظة سوهاج، 250 محضر مخالفات مرافق خلال شهر، وضبط 4558 من المضبوطات المتنوعة، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع الإشغالات، وإلزام الباعة الجائلين بالأماكن المخصصة لهم، وتيسير الحركة المرورية، والحفاظ على الشكل الحضاري وعودة الانضباط للشارع.

تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات وإزالة أية تعديات على حرم الطرق، ومنع العشوائيات.

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وأوضح العميد شادي عبد اللطيف رئيس قسم شرطة المرافق بسوهاج أن المحاضر تنوعت ما بين 163 محضر إشغال الطريق العام، و 43 محضر عدم حمل شهادة صحية، و 44 محضر بائع متجول بدون ترخيص، و 236 إزالة فرش فاكهة وتندات مخالفة، وضبط 11 منشأة بدون ترخيص بالإضافة إلى عدد من المضبوطات المتنوعة.

سوهاج الوحدات المحلية ضبط تموين سوهاج

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