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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مصر تمنح تسهيلات جديدة لدخول السائحين عبر المنافذ والمطارات.. نواب : القيادة السياسية تحقق خطة التنمية الشاملة المستدامة

السياحة فى مصر
السياحة فى مصر

سياحة النواب: 

الدولة تسعى لجذب شريحة كبيرة من السائحين لمصر

برلماني يطالب بخطة ترويجية لجذب أفواج سياحية ضخمة لمصر
 برلمانية: 

مصر تضم حضارة منذ 7000 عام قبل الميلاد وجذب السياحة اليها ضرورة

 

عممت سلطة الطيران المدني المصري، منشورًا جديدًا لمنح تسهيلات إضافية لدخول السائحين عبر المنافذ والمطارات لتشجيع حركة السياحة الوافدة من الخارج.

وأكدت سلطة الطيران المدني، إنه تم منح رعايا دول جنوب أفريقيا وكازاخستان وأرمينيا وجورجيا وأذربيجان تأشيرات دخول اضطرارية من منافذ الوصول المختلفة وإضافة ذلك علي منصة التأشيرات الإلكترونية « E-VISA».

وفي هذا الصدد، قال عدد من نواب البرلمان، إن القيادة السياسية تضع ملف السياحة علي اولوياتها لتحقيق خطة التنمية الشاملة المستدامة، لافتين الي أن تيسير الإجراءات الخاصة بالسائحين للدخول عبر المنافذ والمطارات يعد عاملا مهما في زيادة الأفواج السياحية، ويجيب اطلاق المزيد من التسهيلات التى تتضمن تخفيضات او عروض جاذبة للسائحين الي مصر.

أيد سليمان عيطوي عضو لجنة السياحة والآثار بمجلس النواب، توجه الدولة لمنح تسهيلات جديدة لدخول السائحين عبر المنافذ والمطارات، قائلا:" الدولة تبذل جهود كبيرة لجذب شريحة كبيرة من السائحين الي مصر".

واكد “عيطوي” لـ"صدي البلد"، أن القيادة السياسية تضع ملف السياحة علي اولوياتها لتحقيق خطة التنمية الشاملة المستدامة، لافتا الي أن تيسير الإجراءات الخاصة بالسائحين للدخول عبر المنافذ والمطارات يعد عاملا مهما في زيادة الأفواج السياحية، ويجيب اطلاق المزيد من التسهيلات التى تتضمن تخفيضات او عروض جاذبة للسيائحين الي مصر.

وطالب عضو مجلس النواب ضرورة دعم اصحاب المنشآت السياحية من كهرباء ومياه لتخفيف الاعباء المالية عنهم مما يجعلهم يقدمون خدمة علي احسن وجه، لافتا الي أن اندلاع الحرب بين اوكرانيا وروسيا دفع الحكومة لتكثيف الجهود  من اجل محاربة التداعيات السلبية للأزمة.

كما أكد أحمد أدريس عضو مجلس النواب، إن السياحة تُعدّ واحدة من أسباب النشاط التجاري الذي يتأثّر بما يشتريه السيّاح من تحف فنيّة ومنتجات وطنية خلال زياراتهم، فهو من أهم القطاعات التى تساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي.

وأضاف “ادريس” لـ"صدي البلد"، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرة بملف السياحة وخصوصا بعد الأزمات العالمية التى تأثرت بها مصر والدول الأخرى، لافتا إلي أن مصر تمتلك ثلث آثار العالم بالإضافة إلي الأماكن السياحية المتميزة ويجب وضع خطة ترويجية ضخمة للسياحة المصرية لجذب أفواج ضخمة لمصر خلال الفترة المقبلة.

وأشاد النائب بمشروع مسار العائلة المقدسة، مؤكدًا أنه سوف يحدث انتعاشة ضخمة بقطاع السياحة وتحديدا السياحة الدينية، فمن المتوقع أن يكون مقصد ديني لجميع الأقباط حول العالم، مشددا علي ضرورة فتح أسواق جديدة في السياحة المصرية والتركيز علي جذب مختلف الجنسيات حول العالم فالتنوع السياحي أصبح مطلوب وخصوصا في هذه الفترة بعد أزمة روسيا واوكرانيا. 

ومن جانبها أشاد مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بجهود الدولة في تقديم حزمة من التسهيلات الخاصة لدخول السائحين عبر المنافذ والمطارات، قائلة:" الدولة تسعي جاهدة لمواجهة اي تداعيات تؤثر علي زيادة واردات قطاع السياحة".

وقالت “الكسان” لـ"صدي البلد"، ان مصر تعد مقصدًا سياحيًا مهمًا على مستوى العالم، وذلك لتنوّع الأماكن السياحية فيها ولعمق الحضارة المتجذرة عبر التاريخ الطويل، فهي تضم حضارة منذ 7000 عام قبل الميلاد، ولهذا ليس غريبًا أن تتنوع فيها المقاصد السياحية وجهود الدولة لجذب السائحين اليها يؤدي الي نمو الاقتصاد المصرى.

واشارت عضو مجلس النواب، الي أن الدولة قامت بجهود في الفترة الاخيرة لاستغلال الاماكن الاثرية سواء الدينية او غيرها مثل مشروع مسار العائلة المقدسة وذلك باعتبارها مهد الأديان السماوية وغيرها من الاماكن التي قامت بتطويرها لجذب شريحة كبيرة من السائحين الي مصر.
 

سلطة الطيران المدني المصري،عممت منشورًا جديدًا لمنح تسهيلات إضافية لدخول السائحين عبر المنافذ والمطارات لتسجيع حركة السياحة الوافدة من الخارج.

وأكدت سلطة الطيران المدني، إنه تم منح رعايا دول جنوب أفريقيا وكازاخستان وأرمينيا وجوروجيا وأذربيجان تاشيرات دخول اضطرارية من منافذ الوصول المختلفة وإضافة ذلك علي منصة التأشيرات الإلكترونية « E-VISA».

تأشيرات دخول اضطرارية للأجانب

وأوضحت السلطة أنه تم منح الأجانب القادمين تأشيرات دخول اضطرارية من منافذ الوصول المختلفة شرطية حملهم تأشيرات دخول دول « أستراليا - نيوزيلاندا -بريطانيا - كندا - اليابان - الولايات المتحدة الأمريكية - دول تشينجن» علي جوازات سفرهم شريطة أن تكون التأشيرات سارية وسبق استخدامها عدا رعايا 10 دول وهم « سوريا - العراق - مالي - تركيا - فلسطين - ايران - افغانستان -اثيوبيا -النيجر - إسرائيل».

مسار العائلة المقدسة تأشيرات دخول مجلس النواب أفغانستان التنمية الشاملة السياحة الوافدة

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