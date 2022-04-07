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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية التونسي يبحث تعزيز علاقات التعاون مع الأرجنتين

صدى البلد

بحث عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، خلال لقاء افتراضي مع نظيره الأرجنتيني سانتياغو كافييرو، لبحث سبل تعزيز ودعم علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الدولية الرّاهنة ذات الاهتمام المشترك. 
وعبّر الجرندي عن ارتياح بلاده لمستوى العلاقات الثنائية، والتي يحتفل البلدان هذا العام بذكرى مرور 61 عاما على إرسائها، مشدّدا على أهمية دعم هذه العلاقات والارتقاء بها خلال الفترة المقبلة.
كما دعا وزير الشؤون الخارجية التونسي إلى استغلال الفرص المتاحة لإثراء مجالات التعاون وتنويعها، لتشمل القطاعات الواعدة كالبحث العلمي والتكنولوجيا، والطاقة والطب النووي والصناعات الصيدلية، والتقنيات الزراعية، والصناعات الميكانيكية، والمجال الرقمي واقتصاد المعرفة، مؤكدا تكثيف تبادل الزيارات على مستوى الوفود الرسمية والبعثات الاقتصادية والتجارية.
من جانبه، أشاد وزير العلاقات الخارجية والتجارة الدولية الأرجنتيني، بالحرص المشترك الذي يحدو الجانبين لإضفاء آلية جديدة على علاقات التعاون بينهما، معربا عن استعداد بلاده لمزيد من التعاون وتنويعه في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع المتبادل على الطرفين، ويحقق جوانب التنمية للشعبين الصديقين.
وشهد اللقاء مناقشة مجموعة من القضايا الدولية والإقليمية، وحرص البلدين على مواصلة التنسيق والتشاور بخصوص الموضوعات المدرجة على جدول أعمال منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المختصّة.
واتّفق الوزيران على مواصلة تبادل الآراء بخصوص السبل الكفيلة بتحقيق الانتعاش الاقتصادي خلال فترة ما بعد جائحة كوفيد-19، حيث شدّدا على ضرورة تعزيز آليات التعاون متعدّد الأطراف بما يمكّنها من الاستجابة للأزمات والتحديات العالمية المستقبلية، ومن إرساء تنمية دولية متضامنة ومستدامة ومتوازنة.
 

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