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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد عبد المنصف: خبراتي ساعدتني على تقديم مستوى جيد أمام الأهلي

محمد عبد المنصف
محمد عبد المنصف

أكد محمد عبد المنصف، حارس مرمى الاتحاد السكندري، أن مباراة فريقه أمام الأهلي، التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري المصري، كانت ستفرق مع زعيم الثغر في مشواره في الفترة الماضية.

خسر الاتحاد السكندري من الأهلي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد الأهلي we السلام، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري المصري.

قال عبد المنصف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "النجوم في رمضان" المُذاع عبر إذاعة الشباب والرياضة مع الإعلامية ريهام سويلم: "تركيز الحارس يجب أن يكون أعلى في هذه المباريات، والخبرة تساعدني و المواقف التي مررت بها من قبل تساعدني في هذه المباريات".

وأضاف: "مباراة الأهلي كانت مهمة وكانت ستفرق معنا لو كان ربنا كرم بتعادل أو فوز أمام الأهلي، كان سيفرق معنا كثيرًا".

وتابع: "الحمد لله على أدائي أمس أمام الأهلي، عندما تعمل بالأسباب التي تجعلك تظهر بهذا المستوى وسط أعمار سنية صغيرة في مباراة مهمة مثل هذه أشكر الله على توفيقه ليّ".

وواصل: "بالتأكيد مجهود كبير بذله الجهاز الفني واللاعبين بعد فترة توقف طويلة، وأنا عائد بعد فترة لم أشارك فيها لمدة 6 مباريات، وكان لابد أن أبرهن على أن هذا الغياب لم يكن بيدي".

وعن تغيير الجهاز الفني للاتحاد السكندري، وتولي عماد النحاس، القيادة الفنية قال: "لم يكن هناك توفيق في الفترة الأخيرة مع حسام حسن في الاتحاد السكندري، والجهاز الحالي يكمل ما تم في المرحلة السابقة، خاصة أنهم جاءوا في فترة إيقاف القيد، فأصبح لابد العمل على المجموعة المتواجدة".

اختتم: "لا يوجد وقت طويلاً أماما، يجب أن نحسن الصورة لأن جماهير الاتحاد السكندري تنتظر أن ينافس دائمًا على المربع الذهبي ويقدم نتائج جيدة، خاصة أن الفترة القادمة ستشهد مباريات قوية أمام الزمالك والمقاولون العرب والمحلة، وكلها مستويات صعبة".

محمد عبد المنصف الاتحاد السكندري الأهلى الدوري المصري الاتحاد

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