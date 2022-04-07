مفتي الجمهورية : الصلاة لا تسقط بحال الا بغياب العقل تمامًا ..فيديو

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، فكرة تعدد الزوجات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن تفهم في سياق السيرة النبوية.

وأضاف شوقي علام، خلال لقاء له لبرنامج “مكارم الأخلاق”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن كل عبادة قائمة بذاتها، مشيرا إلى أنه يجب القيام بها على الوجه الأمثل.

وتابع مفتي الديار المصرية، أن الصلاة لا تسقط بحال الا بغياب العقل غيابا تاما، مؤكدا أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، ومن يتغافل عنها آثم.

وأشار شوقي علام إلى أن صيام من لا يصلي صحيح في ذاته، وأمر القبول من الله، وأعمالنا كلها قبولها من الله.