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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. أول تعليق لميقاتي عقب توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي

قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب عقب حضوره اجتماعاً برئاسة ميشال عون  ونائب رئيس الوزراء  الوزير سعادة الشامي ووزيري المال والاقتصاد، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي، للإعلان عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي  على البرنامج الاقتصادي ، "نجدد الالتزام الكامل في التعاون مع صندوق النقد الدولي لاخراج لبنان من كبوته ووضعه على سكة الحلّ".


وأضاف، "الاصلاحات في مصلحة لبنان ونريد أن تكون مطبقة بالكامل".

وتابع، "المبلغ لا يدفع على دفعة واحدة وعلى ضوء ما نقوم به من إصلاحات سيزداد المبلغ".

وأكد ميقاتي أن "الأزمة تتطلّب برنامجاً إصلاحياً شاملاً لتحقيق الاستقرار المالي وهذا الأمر يتطلب سياسات وإصلاحات فعالة لإنعاش الاقتصاد".

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