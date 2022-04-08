أفضل طريقة لصلة الرحم بين المتخاصمين قي رمضان.. فيديو

قال الشيخ إسلام النواوي من علماء وزارة الأوقاف ان الصوم من العبادات التي تجعل الإنسان يتصالح مع نفسه ، وهناك عبادات مكملة لعبادات أخرى، من هذه العبادات صلة الرحم ، لافتا إلى أنه لا يوجد شخص على وجه الأرض إلا وله خصومه مع شخص آخر سواء كان صديق أو قريب أو أخ أو أخت وغير ذلك إلا القليل جدا .

وأضاف النواوي خلال برنامج “ نصائح للصائمين” عبر صفحة صدى البلد بالفيسبوك قائلا: عبادة صلة الرحم من العبادات التي تعلق الأعمال ، فلو انك على خلاف مع شخص آخر أخوك أو أختك أو صديق اذهب له وصل رحمك ولا يمنعك كبرياؤك من الذهاب لافتا إلى أن صلة الرحم معلقه بعرش الرحمن فقال عز وجل في الحديث القدسي: (من وصلكي وصلته ومنن قطعتين قطعته ) .

وأوضح النواوي أن العبد الذي يصله الله ييسر له امره ويبارك له في صحته ويوسع رزقه ، ومن قطعني قطعته ومن يقطعه الله سيجد التعاسة واليأس والخزي في الدنيا والآخرة.

وتابع النواوي: أولى خطوات صلة الرحم وهي النية أن تعقد النية بالذهاب لشقيقك أو شقيقتك أو إبنك أو أي شخص تختلف معه ، ثانيا الإطمئنان على رحمك ولو بطريقة غير مباشرة ، ثالثا: تكرار المحاولة مرة بعد أخرى للتصالح وفي كل مرة ستأخذ الثواب والأجر من الله ، رابعا : اخرص على عدم إيذاء من تختلف معه لأن هناك بعض الأشخاص لا يتوقف عند قطيعة رحمه بل يمتد الأمر إلى الايذاء ، وهذا محرم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .