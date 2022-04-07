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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دي بروين عن مواجهة ليفربول: نسعي للفوز بكل الألقاب

دي بروين
دي بروين

أكد كيفين دي بروين لاعب فريق مانشستر سيتي أنه ينتظر مواجهة ليفربول في قمة الدورى الانجليزي الممتاز مشيرا إلى أن لعب المباراة إمتياز ومناسبة نستحق الاستمتاع بها.

 

وقال دي بروين عن مواجهة ليفربول: "إنه لقاء كبير، الجميع يتطلعون إليها، أعتقد أن اللاعبين سيعتبرون الأمر امتيازا للعب هذه المباريات".

 

وأضاف: "كلاعب أريد الفوز بالمباريات والألقاب وإذا كنت تريد أن تفعل ذلك فأنت بحاجة للفوز بهذه المباريات الكبيرة، ولكن إذا فزت أو تعادلت أو خسرت، فلا يزال هناك الكثير للعب من أجله".

 

وأكمل: "سنحاول أن نلعب مباراة جيدة وبعد ذلك سنرى ، هذه هي العقلية، نريد الفوز بكل الألقاب الثلاثة، سيكون الأمر صعبا للغاية، لقد فعلنا أشياء جيدة من قبل ولكن جودتهم جيدة أيضا، لذا سنحترم ذلك وسنعمل بجد".

 

وأوضح دي بروين "أعتقد أننا يمكن أن نحقق نتيجة جيدة في مدريد ، من الواضح أنه خصم صعب للغاية، ولديهم الكثير من الجودة".

 

وأردف: "لا يمكننا سوى التحكم في ما يتعين علينا القيام به، لقد سيطرنا عليهم جيدا، لديهم لاعبون مهاجمون جيدون، لكنهم لم يسددوا على المرمى كما أتذكر".

مانشستر سيتي الدوري الانجليزي الممتاز الدوري الإنجليزي

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