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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اعتقلته الشرطة سبع مرات.. نصاب أرجنتيني يقرر تعويض ضحاياه بعد فوزه بالياناصيب

صدى البلد

تسبب شاب أرجنتيني بالغ من العمر 37 عاما، في إثارة الجدل بين المواطنين في الارجنتين، و ذلك بعد أن قرر تعويض الأشخاص الذين استولى على أموالهم. 


وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن شاب أرجنتيني في العقد الثالث من عمره يدعى "مارسيلو"، قرر أن يعوض ضحاياه عن الأموال التي سرقها منهم قبل أن يكسب في الياناصيب مبلغ مالي ضخم . 

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و بحسب ما نشرت الصحيفة، فإن الشاب المعروف باسم "رامبيتو"، تمكن من الحصول على مبلغ مالي كبير عن طريق الصدفة من خلال الياناصيب، و شعر بعدها أنه ليس بحاجة إلى يسرق المال من المواطنين . 


أعلن الشاب توبته بعد أن كسب من الياناصيب أكثر مما كان يحلم، و اشترى منزلا جديدا، و سيارة و قرر حينها أن يتوقف عن السرقة و النصب و تبديل حياته إلى الأفضل . 


جدير بالذكر أن، الشرطة الارجنتينية قامت باعتقال ذلك الشاب أكثر من 7 مرات بتهمة النصب و السرقة و الاحتيال، و لكن يحاول حاليا الوصول إلى ضحاياه و إرسال الأموال لتعويضهم . 


 

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