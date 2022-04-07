اعتقلته الشرطة سبع مرات.. نصاب أرجنتيني يقرر تعويض ضحاياه بعد فوزه بالياناصيب

تسبب شاب أرجنتيني بالغ من العمر 37 عاما، في إثارة الجدل بين المواطنين في الارجنتين، و ذلك بعد أن قرر تعويض الأشخاص الذين استولى على أموالهم.



وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن شاب أرجنتيني في العقد الثالث من عمره يدعى "مارسيلو"، قرر أن يعوض ضحاياه عن الأموال التي سرقها منهم قبل أن يكسب في الياناصيب مبلغ مالي ضخم .



و بحسب ما نشرت الصحيفة، فإن الشاب المعروف باسم "رامبيتو"، تمكن من الحصول على مبلغ مالي كبير عن طريق الصدفة من خلال الياناصيب، و شعر بعدها أنه ليس بحاجة إلى يسرق المال من المواطنين .



أعلن الشاب توبته بعد أن كسب من الياناصيب أكثر مما كان يحلم، و اشترى منزلا جديدا، و سيارة و قرر حينها أن يتوقف عن السرقة و النصب و تبديل حياته إلى الأفضل .



جدير بالذكر أن، الشرطة الارجنتينية قامت باعتقال ذلك الشاب أكثر من 7 مرات بتهمة النصب و السرقة و الاحتيال، و لكن يحاول حاليا الوصول إلى ضحاياه و إرسال الأموال لتعويضهم .



