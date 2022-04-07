علي جمعة: الله سبحانه وتعالى يعرفنا بنفسه بالأسماء الحسنى.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن الله سبحانه وتعالى يعرفنا بنفسه، بالأسماء الحسنى، لقوله تعالى “ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها”، ولكنها في الحقيقة صفات لله سبحانه وتعالى.

وأضاف علي جمعة خلال تقديمه برنامج “القرآن العظيم”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الاسم هو ما دل على الذات الإلهية.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء، أن الله سبحانه وتعالى له أكثر من 150 صفة في القرآن الكريم، مؤكدا أن الله وصف نفسه بالرحمن والرحيم والملك والقدوس والسلام والمؤمن والعزيز والجبار والخالق المصور إلى آخر الصفات.

وأكمل علي جمعة قائلا "أن الله “ليس كمثله شيء”، ولكن ما نتأكد منه أن الله تجلى بصفاته على هذه الأكوان فنرى الرحمة والقوة والقدرة فيها.