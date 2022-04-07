علي جمعة : الله سبحانه لم يخلقنا في هذه الحياة عبثا.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا في هذه الحياة عبثا، مؤكدا أنه سبحانه حدد الأسس والضوابط ما بين الاوامر والنواهي، وما يجب القيام به وما يمتنع عنه الإنسان.

وأضاف جمعة، خلال لقائه ببرنامج “القرآن العظيم”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الله يأمر الإنسان بالصدق والعبادة وينهاه عن الفواحش والغدر والخيانة والاغتصاب وأكل أموال الناس بالباطل خاصة اليتيم والابتعاد عن الزنا والفواحش.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء، أن الانسان سيحاسب ثوابا أو عقابا، على حسب التزامه بأوامر الله سبحانه وتعالى وابتعاده عن النواهي.