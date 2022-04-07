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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بعد 200 جنيه.. تجربتى مع السينما ندوة للمخرج محمد أمين

ندوة المخرج محمد
ندوة المخرج محمد أمين

استضاف قصر ثقافة السينما المؤلف والمخرج الكبير محمد أمين، وذلك ضمن برنامج "تجربتى مع السينما"، وأدار الندوة الناقد عصام زكريا.

بدأت فعاليات الندوة بحديث زكريا عن أعمال المخرج محمد أمين السينمائية، ورحلته فى عالم الإخراج السينمائي بداية من فيلم بنتين من مصر، فيلم ثقافى، ليلة سقوط بغداد، وفبراير الأسود، وفيلم ٢٠٠ جنيه، كما تحدث عن تجربته فى كتابة السيناريو السينمائى لفيلم أفريكانو، وجاءنا البيان التالى.

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وفى كلمته تحدث أمين عن فيلم ٢٠٠ جنيه والذى يختلف عن مجمل أعماله السينمائية سواء الذى قام بكتابتها أو الذى قام بإخراجها، نظرا لما يقدمه من معاني مهمه من خلال القصص التي عرضها الفيلم مثل قصة الشهامة والصبر.

ويضم الفيلم ٨ قصص مختلفة تدور احداثها من خلال ورقة مالية يتم تنقلها بين القصص وابطالها لتعرض عدة قضايا ومفاهيم يفتقدها المجتمع، كما تحدث عن تجربته مع السينما حيث انه قام بكتابة العديد من السيناريوهات الذي لم يقوم باخراجها بينما قام باخراج عدد من الافلام لم يقوم بكتابتها موضحا ان المخرج دوما ينحاز للمعنى على حساب التجديد في الاخراج، كما انه احيانا الإبهار يؤثر على الشخصية الإنسانية في المشهد.

أعقب الندوة عرض للفيلم السينمائي "٢٠٠ جنيه" تأليف أحمد عبدالله، إخراج محمد أمين، بطوله اسعاد يونس، أحمد السقا، ليلى علوى، صابرين، أحمد السعدني، هانى رمزى، أحمد ادم، و خالد الصاوى، احمد رزق، غادة عادل، وتدور أحداثه من خلال رحلة ورقة مالية تمر على أيدى عديد من الشخصيات ليعرض الفيلم نماذج مختلفة من الشخصيات ومعاناتهم وتفكير كل منهم وتوجهاته ليقدم لنا الفيلم نظرة بانوراما على المجتمع ومعاناته من خلال حياة بعض الأشخاص وطبقات المجتمع المختلفة من خلال سيدة تختم على ورقة مالية يسرقها ابنها وتنتقل من شخص لآخر لتعرض قصص مختلفة ليناهى الفيلم بعد أن يتعرض كل شخص أذنب جزاء خطيئته .

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