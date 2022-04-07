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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمود الليثي: خالد جلال لم يرفضني بفريقه وهو باب رزق اتفتح للنجوم

صدى البلد

أكد الفنان محمود الليثي، أن المخرج الكبير خالد جلال لم يرفض انضمامه لفريقه ولكنه لم ينجح في الدفعة الاولى التي كانت تضم علي ربيع وأوس أوس ومحمد عبد الرحمن، قائلا: "أنا منجحتش فى أول دفعة لخالد جلال ولكن نجحت في الدفعة اللي بعدها".

وأضاف الفنان محمود الليثي، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن كل خطوة نجاح تأتي في وقتها، متابعا: "كل حاجة بتيجي فى وقتها وخالد جلال هو باب رزق اتفتح لنجوم مصر كلهم وثلاثة أرباع الناس اللي موجودين على الساحة خريجين من عند خالد جلال".

وتابع: "فضل خالد جلال على جيلنا كلنا وهو المعلم والأستاذ والقدوة، وأتمنى كلنا في أبطال اس ان ال نعمل عمل فني سينمائي مع بعض".

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