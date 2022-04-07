علي جمعة : الله تعالى حرّم كل ما يغيب العقل.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن مقاصد الشريعة تعتمد على حفظ النفس، وحفظ العقل والدين، وحفظ كرامة الإنسان وحفظ المال، وكل هذا موجود في القرآن الكريم.

وأضاف جمعة، أن الإنسان لا بد أن يكون عاقلا وواعيا، ويتم ذلك بالحفاظ على العقل، مشيرا إلى أن الله سبحانه وتعالى حرّم كل ما يغيب العقل من المسكر والمفطر سواء المخدرات والخمر.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء، أن الخمر والمخدرات لهما مخاطر من إذهاب العقل، والله أمرنا بحفظ النفس والعقل وحفظ الدين لأنه يعد أساس الدنيا وقوامها.

وأشار إلى أن الله سبحانه كرم الإنسان بقوله تعالى “ولقد كرمنا بني آدم”.