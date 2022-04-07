مراسل إكسترا نيوز في ألمانيا: ارتفاع الأسعار مستمر 3 أشهر مقبلة

قال عربي مرزوق يسري مراسل قناة " إكسترا نيوز " في ألمانيا، إن ارتفاع الاسعار مستمر في ألمانيا، وسوف يستمر ارتفاع الأسعار طوال الـ 3 شهور المقبلة .

وأضاف عربي مرزوق في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، :" مازالت متاجر بيع السلع تحدد الكمية التي يحصل عليها المواطنون من بعض السلع مثل الدقيق والزيت ".

وتابع عربي مرزوق :"المواطن الألماني شعر بأزمة الدقيق والزيت وقاموا بشراء كميات كبيرة من الزيوت والدقيق مما أدى إلى انخفاض المعروض في الأسواق ".

وأكمل عربي مرزوق:" هناك متاجر أعلنت عن بيع 2 كيلو دقيق لكل مواطن ألماني"، مضيفا:" نزيف ارتفاع الأسعار مازال مستمرا وهناك ارتفاع في أسعار الغاز بنسبة 2 % ".

ولفت عربي مرزوق:" البرلمان الأوروبي رأى ضرورة فرض المزيد من العقوبات على الجانب الروسي من أجل وضع حد للأزمة الروسية الأوكرانية ".

