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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مراسل إكسترا نيوز في ألمانيا: ارتفاع الأسعار مستمر 3 أشهر مقبلة

ارتفاع الأسعار في
ارتفاع الأسعار في المانيا

قال  عربي مرزوق يسري مراسل قناة " إكسترا نيوز " في ألمانيا، إن  ارتفاع الاسعار مستمر في ألمانيا، وسوف يستمر ارتفاع الأسعار طوال الـ 3 شهور المقبلة .

وأضاف  عربي مرزوق في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، :"  مازالت متاجر بيع السلع تحدد الكمية التي يحصل عليها المواطنون من بعض السلع مثل الدقيق والزيت ".

وتابع عربي مرزوق :"المواطن  الألماني شعر بأزمة الدقيق والزيت وقاموا بشراء كميات كبيرة من الزيوت والدقيق مما أدى إلى  انخفاض المعروض في الأسواق ".

وأكمل عربي مرزوق:" هناك متاجر أعلنت عن بيع 2 كيلو دقيق لكل مواطن  ألماني"، مضيفا:" نزيف ارتفاع الأسعار مازال مستمرا وهناك ارتفاع في أسعار الغاز بنسبة 2 % ".

ولفت عربي مرزوق:" البرلمان الأوروبي رأى  ضرورة فرض المزيد من العقوبات على الجانب الروسي من أجل وضع حد للأزمة الروسية الأوكرانية ".
 

المانيا الأسعار ارتفاع الأسعار السلع اخبار التوك شو

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