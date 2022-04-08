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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

الاختيار 3 الحلقة 6.. الإنذار الأخير من الرئيس السيسي لمحمد مرسي وحصار المحكمة الدستورية

ياسر جلال في الاختيار
ياسر جلال في الاختيار 3

تضمنت الحلقة السادسة من مسلسل الاختيار 3، العديد من الأحداث التي شهدتها مصر خلال فترة تولي محمد مرسي، وتآمر الجماعة الإرهابية على مصر، وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصب وزير الدفاع لحماية البلاد. 

مليونية الشرعية والشريعة 

وشهدت الحلقة السادسة من مسلسل الاختيار 3 كواليس محاولة الجماعة تمرير الاستفتاء على الدستور، والتخطيط لمليونية الشرعية والشريعة، واقترح محمد البلتاجي على المرشد إقامتها بعيدا عن ميدان التحرير للتفريق بين أنصار الجماعة وباقي الشعب المصري. 

كما برزت في الحلقة حالة الانقسام في الشارع المصري، والتغيير الذي فرضته حكومة الإخوان على المصريين والتضييق على غير المحجبات.

حصار المحكمة الدستورية

قرر خيرت الشاطر وضع خطة لتمرير دستور الإخوان، وهو إرسال أنصارهم وحصار المحكمة الدستورية لمنع القضاة من نظر دعوتي بطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور، قبل أسبوعين من الاستفتاء.

وبالفعل نجحت خطة خيرت الشاطر وتم تعليق جلسات المحكمة الدستورية ، وذلك بعد فشل الجماعة في التأثير على القضاة وإيقاف الدعاوى. 

الرئيس السيسي يرفض حصار الدستورية

حديث الرئيس السيسي

وشهدت الحلقة السادسة اجتماع بين الرئيس عبد الفتاح السيسى مع اللواء ممدوح شاهين ، حيث أكد له ان انتهاك السلطة القضائية انتهاك لأمن مصر وسمعتها، وطلب منه التواصل مع قضاة المحكمة الدستورية والتأكيد على أن القوات المسلحة لن تترك القضاء المصري. 

الرئيس السيسي ينذر مرسي

رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء توليه منصب وزير الدفاع طلب محمد مرسي تدخل الجيش لتفريق المظاهرات حول قصر الاتحادية رفضا للدستور الذي وضعته الجماعة. 

وقال الرئيس السيسي لمحمد مرسي أثناء لقائهما:" الجيش تحمل مسئولية البلد من 25 يناير عشان مصلحة مصر وشعبها.. واللي بيحصل في البلد مالوش غير يا حل سياسي يا حل أمني..  الحل الأمني مستبعد تماما إنما الحل السياسي الممكن اتكلم مع الناس وشوفهم عاوزين ايه..الجيش لو نزل الشارع تاني هتبقى مشيت". 

الاختيار 3

وللعام الثالث على التوالي يتشوق المشاهدون لمعرفة حقائق تاريخية عن فترات مؤثرة ومهمة في تاريخ مصر الحديث، وبطولات رجال القوات المسلحة والشرطة والتفاصيل التي لا يعرفها الجميع. 

كل ذلك يوفره مسلسل “الاختيار” الذي كان محط أنظار الجميع خلال العامين الماضيين، وسيكون الجزء الثالث منه مثل سابقيه، ويحوي في طياته أحداثا وحقائق تعرض لأول مرة. 

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الاختيار 3 الحلقة 6|السيسي لـ مرسي:الجيش لو نزل الشارع تاني هتبقى مشيت

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مسلسلات رمضان 2022.. الاختيار 3 الأعلى مشاهدة والكبير 6 يلحق به

أبطال مسلسل الاختيار

ويشارك في بطولة الاختيار 3 مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز، وأحمد السقا، وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

يعرض مسلسل “الاختيار 3” في رمضان 2022 الجاري، على قنوات ON، إلى جانب طرحه على منصة WATCH IT.

ظهر في البرومو الدعائي لمحة من أحداث العمل المعروض حاليا، والذي ستدور أحداثه حول لحظات ما قبل عزل محمد مرسي، وتآمر قيادات الجماعة الإرهابية على مصر، وعرض دور كل كوادر الدولة في مواجهة المخطط الذي كان سيضر بالبلاد، ويظهر خلاله عدد من الشخصيات المهمة، أبرزهم البابا تواضروس والإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، والرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء توليه منصب وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة خلال أحداث ثورة 30 يونيو. 

الاختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي ثورة 30 يونيو القوات المسلحة Arts Entertainment

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