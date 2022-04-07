اسلام ابراهيم: أبويا في العناية المركزة علطول وحاسس بعجز شديد أمام مرضه

أكد الفنان إسلام إبراهيم، أن حالة والده الصحية متأخرة ويعاني من مشاكل في القلب والكلى وصفائح الدم باستمرار، قائلا: "علاقتي بأبويا خاصة جدا وهو حنين جدا وعطاء وكورونا لما بتيجي لكبار السن حتى بعد التعافي تؤثر على أجهزة أخرى وتضرب حاجات كتير في الجسم".

وعلق الفنان اسلام ابراهيم، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، على حالة والده الصحية قائلا: "هو بيتحسن ببطء أو إكلينيكيا والوضع الحالي بتاعه مش كويس وكل شويه مشكلة فى الكلى والقلب وفى العناية المركزة طول الوقت".

واستكمل: "لما ببص على بابا بحس بعجز شديد لأن الدنيا لفت بسرعة وكان بيجري على تعبي وأنا صغيرة والدنيا لفت بسرعة ودلوقتي بشوفه ومش عارف اعمل له حاجة"، مؤكدا أن الاب هو الضهر والسند ودعائه يحل كل المشاكل وتشعر أن دعوة الأب تخترق كل شيء.