جهود لانتشال الجثمان.. مصرع طالب غرقا فى مياه النيل بالقليوبية

لقي طالب بالصف الأول الثانوي مصرعه غرقا في مياه نهر النيل بمنطقة الجزيرة بمدينة كفر شكر بالقليوبية وجاري تكثيف جهود قوات الإنقاذ النهري والمسطحات المائية لانتشال الجثة من مياه النيل وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم أحمد سعفان مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد بلاغ من الأهالي بغرق الطالب "زياد.ف.ع" 17 عام طالب بالصف الأول الثانوي مقيم بمدينة كفر شكر وذلك في مياه نهر النيل بمنطقة الجزيرة.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الإنقاذ النهري والمسطحات المائية لانتشال جثمان الطالب من وسط مياه نهر النيل، وجار البحث وسط مياه نهر النيل لانتشال الجثة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.