للمطاردات .. أول سيارة "بيك اب" شرطية " شيفروليه سيلفرادو Z71" .. صور

تمتلك شركة شيفروليه تاريخ طويل وحافل من السيارات القوية، بين فئة السيدان القياسية والرياضية، والسيارات الخارقة، والاصدارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من فئة الـ SUV والكروس اوفر، بالاضافة إلى فئة اخرى وهي الـ"بيك اب" الشهيرة.

للمطاردات .. اول سيارة "بيك اب" شرطية " شيفروليه سيلفرادو Z71" .. صور

وتعتبر السيارة شيفروليه سيلفرادو Z71 واحدة من ابرز السيارات التي تنتمي إلى عائلة البيك اب، والتي تأتي بصندوق خلفي متعدد الاعراض إلى جانب التصميم الخارجي الكبير نسبيًا، بالاضافة إلى الامكانيات الفنية والميكانيكية التي تتمتع بها.

ولكن من الامور المميزة أن نرى تلك النسخة في ثوب جديد يجمع بين المواصفات القياسية الرياضية والصرامة معًا، حيث تتلخص مهامها الجديدة في الاطلالة الشرطية، حيث كشفت شيفروليه عن نسخة مخصصة للمطاردات الشرطية هي الاولى من نوعها تحمل اسم تلك الايقونة.

للمطاردات .. اول سيارة "بيك اب" شرطية " شيفروليه سيلفرادو Z71" .. صور

دعمت السيارة شيفروليه سيلفرادو Z71 بجنوط فولاذية يبلغ قياسها 20 بوصة، مع اطارات جوديير الشهيرة مع شكل بازر وغائر يمنحها الافضلية في التعامل مع التضاريس المختلفة، بالاضافة إلى الشبكة الامامية ذات المقاطع الهوائية المتعددة باطلالة سوداء اللون.

كما جاءت السيارة شيفروليه سيلفرادو Z71 بمصابيح امامية وخلفية وقياسية، وحزمة من صافرات الانزار مع اشارات باللون الاحمر والارزق للمظهر الشرطي المعتاد، بالاضافة إلى عدة تقنيات اخرى بشأن الحماية ومنها، خاصية مغادرة المسار، ورصد النقاط العمياء، ومثبت سرعة تكيفي، وخاصية التنبيه من الاصطدام، وفرامل تلقائية في الحالات الطارئة، مع تقنيات المساعدة على الاصطفاف.

للمطاردات .. اول سيارة "بيك اب" شرطية " شيفروليه سيلفرادو Z71" .. صور

وزودت السيارة شيفروليه سيلفرادو Z71 بمحرك ثماني الاسطوانات طراز V، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 355 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 520 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 10 سرعات تعمل عبر منظومة الدفع الكلي للعجلات.