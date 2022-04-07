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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: الرئيس السيسي يولي ملف التعدي على أملاك الدولة أهمية كبيرة

النائب عاطف مغاورى
النائب عاطف مغاورى ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان

قال النائب عاطف مغاورى ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إنه منذ تولى الرئيس السيسى رئاسة البلاد وهو يولى ملف التعدى على أملاك الدولة أهمية كبيرة ، خاصه فى قطاع التعديات على الأراضى المملوكة للدولة، نظرا لحجم التعديات على هذا القطاع.

وأكد مغاورى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الرئيس السيسى يسعى لإستعادة كل أملاك الدولة بعد التعديات على أراضى الدولة من مغتصبها وإزالة التعديات عليها.

وأشار عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان ان المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر السابق قد تولى لجنة لإسترداد أراضى الدولة المنهوبة ، حيث نشطت هذه اللجنة ثم اختفت فجأة ، قائلا أننا نتمنى أن يكون ملف إسترداد أراضى الدولة المنهوبة له الحظ الأكبر فى الإهتمام من جانب الرئيس السيسى وليس مثل سابقيه ويتم إهماله.

وتابع: حجم قطاع التعديات على أراضى الدولة كبير ، ويمثل رقم مهم لحقوق الدولة و الجهات التى تعدت على أملاك الدولة سواء كانوا أفراد أو مؤسسات.

وكان قد قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي  اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "جهود تطوير منظومة الشهر العقاري على مستوى الجمهورية".

وقد استعرض المستشار عمر مروان وزير العدل في هذا الإطار النماذج الجديدة المتطورة لطلبات ومعاملات الشهر العقاري، وكذلك التسهيلات المقررة في قانون رقم 9 لسنة 2022 لتيسير إجراءات تسجيل الملكية في الشهر العقاري، والتي تتمثل أبرزها في عدم اشتراط وجود عقد مسجل، وتقليل الإجراءات، وكذا تنفيذ الأحكام دون إعادة الإجراءات من جديد، إلى جانب وضع سقف زمني لمدة التسجيل، فضلاً عن إتاحة الحصول على بيانات الرفع المساحي للعقار من جهات متعددة، وكذا إتاحة تقديم طلبات التسجيل إلكترونياً، وفصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل.
ووجه الرئيس في هذا الصدد بمواصلة تطوير آليات العمل بالشهر العقاري والوثائق التي تصدر عنه، وتعزيز جهود حوكمة منظومة إجراءات التسجيل وتيسيرها، بما في ذلك التوسع في الخدمات السريعة والمميزة للشهر العقاري، وذلك نظراً لأهميته ولتعامله اليومي الكثيف مع كافة فئات المواطنين على مستوى الجمهورية.
 
كما تم عرض مستجدات الموقف التنفيذي لرفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، حيث وجه السيد الرئيس بتخصيص قطعة أرض في منطقة السادس من أكتوبر لإنشاء مجمع محاكم يخدم أهالي المنطقة.

كما عرض وزير العدل موقف حالات الاستيلاء على أراضي الدولة بمستندات مزورة ومواجهتها بالإجراءات القانونية وقد وجه السيد الرئيس في هذا السياق باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية للتصدي الحاسم لأية تعديات على أملاك الدولة.

الرئيس السيسي التعديات على الأراضى المملوكة للدولة المهندس إبراهيم محلب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء

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