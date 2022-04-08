أخبار التوك شو..مصطفى بكري: “الاختيار 3” يترجم فترة تاريخية مهمة عاشها المصريون في معاناة..مفتي الجمهورية يوضح عدد أولاد رسول الله ﷺ وأحفاده

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية، عدداً من القضايا الهامة والأخبار العاجلة التي تهم عدد كبير من القراء .. ونعرضها لكم خلال التقرير التالي:



مصطفى بكري: “الاختيار 3” يترجم فترة تاريخية مهمة عاشها المصريون في معاناة|فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مسلسل “الاختيار 3” كشف كيف كانت الجماعة الإرهابية، تحكم بطريقة الإقصاء والقتل والأخونة والإعتداء على مؤسسات الدولة.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، ان مسلسل “الإختيار 3”، عمل درامي عظيم، مشيرا إلى أنه يتحدث ويترجم فترة تاريخية مهمة عاشها المصريون في معاناة.

مفتي الجمهورية يوضح عدد أولاد رسول الله ﷺ وأحفاده..فيديو

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنه كان لرسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- ثلاثة أبناء من الذّكور، هم: القاسم وعبد الله من السيدة خديجة بنت خويلد، وإبراهيم من مارية القبطية، وكلّهم ماتوا في صغرهم، وكان له أربعة من البنات هنّ: زينب، ورقية، وأم كلثوم، وفاطمة، وكلّهنّ بنات السيدة خديجة -رضي الله عنها.



وأضاف شوقي علام، خلال لقاء له لبرنامج “مكارم الأخلاق”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن أحفاد الرسول "الحسن والحسين، والسيدة زينب وأم كلثوم.

أسبوع ربيعي.. الأرصاد: بداية من الليلة نشهد انخفاض في درجات الحرارة

قالت إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت خلال الأيام الماضية موجة شديدة الحرارة .

وأضافت إيمان شاكر في تصريحات لها على قناة " إكسترا نيوز "، أن القاهرة سجلت اليوم درجة حرارة تصل لـ سجلت 39 درجة ومناطق في الصعيد وجنوب البلاد سجلت 43 درجة مئوية ".

فان دام لـ محمد أنور: بوس رجل والدتك وليس قدمي ..فيديو

حل الفنان محمد أنور ضيف على رامز جلال، في برنامج «رامز موفي ستار»، الذي يعرض عبر فضائية «MBC مصر».

وتفاجأ محمد أنور، عندما رأى الفنان العالمى "فان دام" قائلا:" ممكن احضنك، كنت أقوم بتقليد ما تفعله وأنا صغير ، أنت مش عارف بمثل قدام مين فى مصر".

وأضاف أنور قائلا لـ "فان دام" انا هوطى أبوس رجلك من الفرحة"، ورد فان دام قائلا:" بوس رجل والدتك".

موافي: رمضان شهر عبادة لا عزائم أو مسلسلات ..فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن “رمضان شهر عبادة لا شهر عزائم ولا مسلسلات، معلقا عندك 11 شهر اعمل اللى انت عايزه”.

وأضاف حسام موافي، خلال تقديمه برنامج “رب زدني علما”، عبر فضائية “صدى البلد”، ان الصدق منجاه، والنفاق والكذب هلاك".

عمرو زكي: كنت بشرب زمان قبل الحادثة وبطلت

حل عمرو زكي لاعب المنتخب المصري والزمالك السابق، ضيفا علي الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "العرافة" والمذع عبر قناة "المحور.

وكشف زكي، تفاصيل تعرضه لحادث خلال عودته من الساحل الشمالي، قائلا: "ناس كتير كانت بتقولي إني كنت بشرب وعشان كده عملت الحادثة وده مش صحيح أنا كنت بشرب زمان لكن دلوقتي بطلت".

دخلت التمثيل بالصدفة.. عبد الله مشرف يحكي عن بداية مشواره الفني

حل الفنان عبد الله مشرف ، ضيفا ببرنامج "نص الحدوتة" مع الإعلامية شيرين سليمان والمذاع عبر قناة "سي بي سي"، للحديث عن كواليس من حياته الشخصية وبداية دخوله عالم الفن.

وقال مشرف خلال حواره بالبرنامج"،:"دخلت الفن بالصدفة رغم حبي للسينما من الصغر، مضيفا: "كنت بقلد نجوم السينما لأهلي في المنزل".

إيناس مكي: أول مرة أعرف السوشيال ميديا فى 2017

قالت الفنانة إيناس مكي، إنها توقفت عن التمثيل وتحديدًا من 2011 لـ 2017، وأنها بعد 2017 قامت بعمل أول أكونت على مواقع التواصل الاجتماعي، " فيس بوك مؤكدة " أول مرة أعرف السوشيال ميديا فى 2017، وده تأخر كبير".

وأضافت إيناس مكي، خلال حوارها ببرنامج خط أحمر المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي محمد موسى، أنها قررت الاعتزال، ولكن بعد 7 سنوات وبعد حديث البعض معها اقتنعت بأن الجمهور له حق فى معرفة كل شئ عنها.

أكرم حسني:ميزة الشغل مع خالد الحلفاوى وكريم أبو ذكري تفكيرنا مع بعض|فيديو

قال الفنان أكرم حسني، توفيق ربنا كان الأكبر مع المجهود والتعب، و ميزة الشغل مع خالد الحلفاوى وكريم ابو ذكري اننا بنقعد نفكر مع بعض، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اللمة تحلى على شعبي اف ام الذي يذاع خلال شهر رمضان.

وأضاف ترشيح أبطال المسلسل مختلفناش فيها كتير وكل ترشيح جاء بعد دراسة للشخصية، و اللي كانت مفاجأة بالنسبالنا هلا رشدي ومحمود السيسي وهما مواهب بالفعل وطبعا هنا زهران اللي بتقوم بدور اختي الصغيرة، و اول ما ايهاب كلمني.. المسلسل شدني جدا فكلمت كريم ابو ذكري وبدأنا نعمل ورش عمل لمدة اربع شهور.

اسلام ابراهيم: أبويا في العناية المركزة علطول وحاسس بعجز شديد أمام مرضه

أكد الفنان إسلام إبراهيم، أن حالة والده الصحية متأخرة ويعاني من مشاكل في القلب والكلى وصفائح الدم باستمرار، قائلا: "علاقتي بأبويا خاصة جدا وهو حنين جدا وعطاء وكورونا لما بتيجي لكبار السن حتى بعد التعافي تؤثر على أجهزة أخرى وتضرب حاجات كتير في الجسم".

وعلق الفنان اسلام ابراهيم، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، على حالة والده الصحية قائلا: "هو بيتحسن ببطء أو إكلينيكيا والوضع الحالي بتاعه مش كويس وكل شويه مشكلة فى الكلى والقلب وفى العناية المركزة طول الوقت".