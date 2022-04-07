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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

صيدلة حلوان : اليوم الدراسي يبدأ التاسعة صباحا في شهر رمضان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

كشفت عدد من كليات جامعة حلوان عن مواعيد المحاضرات و خطة سير الدراسة خلال شهر رمضان الكريم، بإجراء تعديلات على مواعيد المحاضرات في الترم الثاني من العام الجامعي الحالي 2021/2022 كي تتوافق مع مواعيد الصيام والإفطار.

وأعلنت كلية الصيدلة جامعة حلوان، عن تعديل مواعيد الجداول الدراسية وتقليل زمن المحاضرات خلال شهر رمضان الكريم .

وقال مسئول شئون الطلاب بالكلية، إنه نظرا لحلول شهر رمضان الكريم تم تعديل الجداول الدراسية،أن الكلية راعت فى جداول الدراسة والمحاضرات وتوقيتاتها، وفقا لظروف الصيام، والعمل على أن ينتهي اليوم الدراسي قبل موعد أذان المغرب بمدة لا تقل عن ساعتين خلال شهر الصوم.

ممدوح مهدى يهنئ علماء جامعة حلوان الفائزين بجوائز الدولة

وأضاف أن الكلية قررت أن يبدأ اليوم الدراسي من الساعة التاسعة صباحا بدلا من الساعة الثامنة صباحا، كما تم تخفيف مدة المحاضرات لتصبح مدة كل محاضرة 50 دقيقة فقط، وأكد أنه تم تبليغ الطلاب بالمواعيد المعدلة

ونوهت الكلية على أن هذه المواعيد يتم العمل بها خلال شهر رمضان فقط على أن يعود العمل بالمواعيد الفعلية التى تم تسكين  الجدول الدراسي عليها بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

جدير بالذكر أنه قدم الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان والنواب والعمداء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة التهنئة إلى السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والذين فازوا بجوائز الدولة هذا العام وهم: الدكتور محمد عبد المنعم محمد دخيل الأستاذ بكلية العلوم جامعة حلوان لفوزه بجائزة الدولة للتفوق في العلوم والعلوم التكنولوجيا المتقدمة، و الدكتورة حنان بسيوني أحمد عوض الله الأستاذ المساعد بكلية العلوم جامعة حلوان لحصولها علي جائزة الدولة التشجيعية في العلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم مجالات العلوم الأساسية.

وأعرب رئيس جامعة حلوان عن فخره وسعادته بفوز أبناء الجامعة بجوائز الدولة تقديراً لما قدموه في مجال البحث العلمي، متمنيًا لهم مزيدًا من التفوق، مؤكداً أنهم نموذج مشرف لتميزهم العلمي، وأشار إلى أن هذه الجوائز تأتى تتويجاً لجهود جميع أبناء جامعة حلوان لما يتميزون به من إبداعات ملحوظة في مجالاتهم وتخصصاتهم.

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