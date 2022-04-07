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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد فني : المخرج يمكنه تقديم دراما أو سينما الأهم النص |فيديو

كمال القاضي
كمال القاضي

قال كمال القاضي، ناقد فني، بعض المخرجين فضلوا السينما عن الدراما، وهناك من فضل العكس، منوها بأنه لا يوجد أفضلية مطلقة وإنما أفضلية نسبية، والأمر يتوقف عن الفترة الزمنية.

وأشار "القاضي"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "حكايات 60 سنة دراما" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الخميس، إلى أن المخرج محمد فاضل قدم سينما ودراما، وهناك مخرجين آخرين قدموا دراما وسينما، لافتا إلى أن الأهم أن يختار المخرج التوقيت المناسب لتنفيذ النص سواء سينما أو دراما تليفزيونية.

وأضاف أن السينما تعتمد على تكثيف تقديم المحتوى وكذلك تعتمد على البلاغة، بعكس الدراما التليفزيونية التي يكون أمامها متسع من الوقت لتقديم المحتوى في وقت أطول مقارنة بالسينما.

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