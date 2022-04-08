"الأزهر" يحتفي بذكرى تأسيسه.. و"الحسين" يستقبل رواده في الجمعة الأولى من رمضان

تستعد وزارة الأوقاف، في الجمعة الأولى من رمضان، اليوم، لأداء خطبة الجمعة الموحدة تحت عنوان "الجوانب الإيمانية والأخلاقية في الصيام".

ويستقبل مسجد الإمام الحسين، شعائر صلاة الجمعة الأولى من رمضان، وذلك بعد عودة الشعائر الدينية إليه مجدداً بعد غلقه للتطوير، ويؤدي الشيخ أحمد مكي خطبة وصلاة الجمعة، فيما يتلو آيات الذكر الحكيم الشيخ محمد بسيوني.

الجمعة الأولى من رمضان

وأعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 53 مسجداً في الجمعة الأولى من شهر رمضان، منها ( 49 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا ، و ( 4 ) مساجد صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه ( 919 ) مسجدًا ، منها ( 781 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و ( 138 ) مسجدًا صيانة وترميمًا.

وفي إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تنطلق اليوم أربع قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى (4) محافظات( القاهرة- شمال سيناء- أسوان- البحيرة)، تضم كل قافلة (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف.

مرور 1082 عامًا هجريًّا على تأسيس الجامع الأزهر

فيما يقيم الأزهر الشريف اليوم الجمعة احتفالية كبرى بمناسبة مرور 1082 عامًا هجريًّا على تأسيس الجامع الأزهر، والتي توافق السابع من شهر رمضان المعظم من كل عام، وذلك بحضور فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، وكوكبة من كبار علماء وقيادات الأزهر الشريف.

وتتضمن الاحتفالية مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات على مدار اليوم، تستهدف التعريف بتاريخ الجامع الأزهر، وهيئاته العلمية والتعليمية المختلفة، وأبرز شيوخه وعلمائه، ومواقف الأزهر من قضايا الأمة قديمًا وحديثًا، مع تقديم فقرات إنشاد وابتهالات دينية، وأفلام وثائقية عن «الأزهر والتجديد.. قصة أكثر من ألف عام»، وفي ختام اليوم ينظم الجامع إفطارًا جماعيًّا للمصلين.

وكان المجلس الأعلى للأزهر قد قرر في مايو 2018 برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر في السابع من رمضان عام 361هـ يومًا سنويًّا للاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر.