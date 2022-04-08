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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة: تكثيف الحملات وإحكام الرقابة على الأسواق بصورة يومية

ضبط مخزن سلع
ضبط مخزن سلع

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إنه لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية لافتعال الأزمات ورفع الأسعار لتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء ذلك.

وشدد المحافظ في تصريحات صحفية على أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاتجار في السلع المدعمة حتى يصل الدعم لمستحقيه.

ونوه محافظ القاهرة إلى أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في تكثيف الحملات مع إحكام الرقابة على الأسواق والتنسيق على مدار الساعة بصورة يومية مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية المعنية للتصدي لحجب أو احتكار السلع  ومنع المغالاة في الأسعار.

محافظ القاهرة: الصحافة لها دور مهم في تشكيل الرأي العام ومواجهة الشائعات

وناشد المواطنين بالابلاغ عن أى مخالفات لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .

كانت الحملات المكثفة والمستمرة لأجهزة الرقابة التجارية بمديرية التموين بالقاهرة تمكنت من ضبط ٢٦١.٥٠٠ طن من السلع التموينية والغذائية الأساسية ( كالدقيق والزيت والسكر) المخزنة بغرض الإحتكار والبيع فى السوق السوداء بأسعار عالية بهدف تحقيق أرباح على حساب المواطنين استغلالًا للظروف العالمية الراهنة وحلول شهر رمضان ، أو السلع مجهولة المصدر التى تهدد صحة المواطنين.

و تم تحرير المحاضر القانونية اللازمة وقامت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات .

القاهرة محتكري السلع الأسعار الدعم مديرية التموين

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