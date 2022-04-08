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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. وظيفة جديدة للباحثين المصريين بالمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA.. آخر موعد للتسجيل لنموذج محاكاة بكلية الحقوق جامعة عين شمس

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية


وظيفة جديدة الباحثين المصريين بالمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA .. تفاصيل

اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية والمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA عن وظيفة باحث في النمذجة البيئية للعمل في إطار برنامج التنوع الحيوي والموارد الطبيعية.


28 يوليو … علاج طبيعى القاهرة تنظم المؤتمر الدول الحادى والعشرون

أعلنت كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة ، عن المؤتمر الدولى الحادى عشر لكلية العلاج الطبيعى تحت شعار " العلاج الطبيعي وجودة الحياة " ، وذلك يومى الخميس والجمعة ٢٨ و ٢٩ يوليو القادم .

الاحد … تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس بحلوان تطلق دورة تدريبية حول معاير الجودة بالعملية التعليمية

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر ابريل  2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

 

اخر موعد  للتسجيل لنموذج محاكاة بكلية الحقوق جامعة عين شمس

يعلن مكتب الابتكار وريادة الأعمال بكلية الحقوق جامعة عين شمس  عن فتح باب التسجيل لنموذج محاكاة مجلس كلية الحقوق جامعة عين شمس في إطار الدخول في جامعات الجيل الرابع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، على أن يكون هناك نموذجان أحدهما باللغة العربية والآخر باللغة الإنجليزية.

11 ابريل "بطولات خالدة" ندوة بعين شمس عن انتصارات العاشر من رمضان

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس في إطار الموسم الثقافى والفنى للجامعة ندوة تثقيفية عن انتصارات العاشر من رمضان بعنوان"  بطولات خالدة "

 

12 أبريل.. الأخطاء المنهجية بكتابة البحوث العلمية دورة تدريبية بجامعة حلوان

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر ابريل  2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 


 

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