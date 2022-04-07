علي جمعة: أسماء الله الحسنى تعبر عن معاني قائمة بذات المولى عز وجل

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق ، إن أن اسم المولى عز وجل في القرآن الكريم هو الله، وعند ذكر الرحمن ستذهب الدلالة إلى المولى عز وجل لأنه له الكمال المطلق.

وأضا جمعة خلال برنمجه القران العظيم على صدى البلد أن الله عندما أراد أن يعرفنا نفسه أتى بأكثر من 150 صفة له في القرآن الكريم، وأن الله سبحانه وتعالى عرفنا بنفسه، من خلال أسمائه الحسنى.

وأوضح أن أسماء الله الحسنى تعبر عن معاني قائمة بذات الله تعالى سبحانه إلا أنها تسمى بالأسماء كما سمى الله ذلك من أجل الدلالة على أنها وصلت إلى الغاية من العدل والقوة والأولية، لأن الله سبحانه وتعالى خارج عن نطاق الزمان.

واختتم علي جمعة، بأنه لا اطلاع للإنسان على ذات الله سبحانه وتعالى لأنه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وليس كمثله شيء حتى نحاول إدراكه بعقولنا، لكن الذي نتأكد منه أن الله موجودا وتجلى بصفاته على الكون فنرى الرحمة فيها والقوة والقدرة في العالم الذي حولنا.